La casa de los famosos México 2026: Mariana rompe importante regla y recibe advertencia, ¿está fuera del reality?

La segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026 tuvo detalles inéditos que cambiaron por completo la dinámica del juego y encendieron el debate en redes sociales.

Uno de los que más llamó la atención y dividió opiniones fue la implementación del ‘exilio’.

Ximena Herrera, segunda eliminada del programa, llegó a ‘El exilio’ para encontrarse con Mariana, quien había sido eliminada durante la primera gala. Ambas se recibieron con sorpresa y comenzaron a conversar sobre lo que habían vivido dentro de la competencia.

Sin embargo, fue durante esta conversación cuando Mariana tuvo un tropiezo que le valió una fuerte llamada de atención por parte de ‘la Jefa’, pues habría roto una importante regla de esta nueva dinámica. ¿Qué hizo? Te contamos.

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Ximena Herrera / Instagram

¿Qué regla rompió Mariana en la casa de los famosos México 2026 y qué le dijo ‘la jefa’?

Después de que Mariana fuera eliminada durante la primera semana, permaneció fuera del reality, concediendo entrevistas y teniendo apariciones públicas ante la prensa, por lo que pudo conocer lo que sucedía dentro del programa desde otra perspectiva.

Durante los primeros minutos de convivencia entre ella y Ximena Herrera, la conversación llegó hasta Fede Vigevani. Ximena recordó el posicionamiento que el influencer hizo contra ella durante la primera semana, y Mariana intervino para revelarle que aquello no había sido una decisión personal de Fede, sino un reto que le había asignado ‘la Jefa’.

Por esta razón, ‘la Jefa’ intervino de inmediato y llamó la atención a Mariana, recordándole que no puede hablar absolutamente nada sobre el exterior. Al mismo tiempo, le pidió a Ximena que no le hiciera preguntas que pudieran provocar que su compañera revelara información que conoció durante su estancia fuera del reality.

“Mariana, por favor, tú sabes que no puedes hablar absolutamente nada del exterior. Ximena, te pido por favor que no comprometas a Mariana haciéndole ninguna pregunta del estilo.” La jefa

Ambas participantes se disculparon ante las cámaras, argumentando que no estaban al tanto de esa regla.

“Perdón, no sabíamos. Gracias, jefa”, respondieron.

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¿Qué es ‘el exilio’ en La casa de los famosos México 2026?

‘El exilio’ fue la mayor sorpresa revelada durante la segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026. Se trata de un espacio diferente a la casa principal al que fueron enviadas las habitantes eliminadas y desde donde tienen una segunda oportunidad para regresar al reality.

Consta de una cabaña apartada de la casa principal, con menos comodidades, donde las participantes permanecen aisladas durante aproximadamente 48 horas. Ahí, Mariana y Ximena Herrera conviven mientras esperan conocer el resultado de la votación.

Durante este periodo, el público tiene la oportunidad de votar por alguna de las habitantes del ‘exilio’ para que tenga una nueva oportunidad de regresar a la competencia. Una de ellas volverá a ‘La casa de los famosos México’ por decisión de los televidentes.

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El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Cuándo regresará una habitante de ‘El exilio’ a ‘La casa de los famosos México’?

La primera habitante en regresar a la casa se dará a conocer este martes 11 de agosto por la noche, y cada semana serán los días martes cuando se revele quién vuelve a la competencia.

Mariana y Ximena Herrera, quienes se encuentran en ‘El exilio’, dependen completamente de los votos del público para asegurar su regreso a la competencia.

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