¿Adrián Marcelo ya sabe quién ganará La casa de los famosos México? Lanza nueva crítica, ¿vs Memo Schutz?

Después de que Adrián Marcelo revelara si está dispuesto a regresar a La casa de los famosos México 2026, el regiomontano se sinceró sobre los nuevos habitantes que forman parte del reality show, e incluso lanzó a los que podrían convertirse en ganadores. ¿Tiene un favorito? ¡Te contamos los detalles!

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Adrián Marcelo rompe el silencio sobre La casa de los famosos México 2026. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su regreso a La casa de los famosos México 2026?

Luego de que la productora de La casa de los famosos México mostrara interés por el regreso de Adrián Marcelo al reality show, el creador de contenido compartió su postura al respecto y reveló las condiciones que pondría para volver.

De acuerdo con el creador de ‘Hermanos de leche’, no estaría dispuesto a integrarse al panel de críticos; buscaría la conducción estelar del programa 24/7 para “rescatar” los niveles de audiencia, dejando entrever que no concuerda con el formato.

“No, a mí me invitas a conducir esa madre y te la rescato, haciendo preguntas inteligentes, interviniendo a los habitantes de la casa, no tomando partido porque conduzco un programa de ellos”, señaló; y agregó:

"¿Tú crees que iba a tomar un vuelo para ir a hablar dos minutos y que después tenga que hablar Galilea siete? No”. Adrián Marcelo

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Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La casa de los famosos México 2026. / Foto: Redes sociales

¿Adrián Marcelo ya tiene un habitante favorito en La casa de los famosos México 2026?

Pese a que Adrián Marcelo dejó clara su postura sobre un posible regreso a La casa de los famosos México 2026, fue cuestionado sobre su habitante favorito para ganar la temporada. Sin titubear, el regiomontano aseguró que Memo Schutz podría conquistar al público y colarse a la final:

“Es muy temprano. Está entre Aldo Rendón y creo que Memo Schutz se va a ir haciendo más fuerte con el paso del tiempo”. Adrián Marcelo

Según el exhabitante de La casa de los famosos México 2024, existe la posibilidad de que el resto de los participantes “amontonen” al comentarista deportivo, pero la gente lo va a estar salvando, por lo que ganaría un lugar en la gran final del reality.

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¿Qué piensa Adrián Marcelo sobre Cynthia Klitbo y su participación en La casa de los famosos México 2026?

Aunque Adrián Marcelo cree que Aldo Rendón tiene todo para ganar, no descarta a Memo Schutz y Cynthia Klitbo; pese a que la actriz se ha protagonizado varios conflictos en el reality, el regiomontano cree que podría coincidir con cierto sector de la población.

“Puede que Cynthia Klitbo represente a un sector de la población. Las mujeres, las señoras, que se identifiquen mucho con ella, si no tiene estos cambios de humor, tanto le molestan a la gente”. Adrián Marcelo

De esa firma, Adrián Marcelo dejó abiertas varias posibilidades sobre el ganador de la cuarta temporada de La casa de los famosos México dejando entre ver que, pese a su polémica participación, sigue consumiendo el reality.

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