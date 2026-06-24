Sian Chiong se lanza vs Adrián Marcelo, pese a su amistad en La casa de los famosos México; las redes explotan

A meses de una nueva edición de ‘La casa de los famosos México’, dsalen nuevas declaraciones que vuelven a encender la conversación en las redes sociales. En esta ocasión, Sian Chiong habló para un pódcast sobre Adrián Marcelo y los usuarios no tardaron en responderle con fuertes críticas. ¡Le recordaron cómo fue su participación en el reality!

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¿Quién participó en ‘La casa de los famosos México 2'?

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ es recordada por usuarios como una de las más comentadas en redes sociales por las problemáticas y econtronazos que se vivieron entre los participantes.

Uno de los puntos más recordados fue la ‘broma del colchón’, un incidente que escaló hasta transformarse en una batalla campal entre los equipos del ‘cuarto Tierra’ y el ‘cuarto Mar’. Esta pelea no solo dividió a los habitantes, sino que dio lugar a ataques personales sumamente crudos y comenzó así, un nivel de violencia no antes visto en el programa.

En esta temporada los participantes fueron:



Karime Pindter,

Mario Bezares,

Gala Montes,

Brigitte Bozzo,

Adrián Marcelo,

Mariana Echeverría,

Sabine Moussier,

Shanik Berman,

Sian Chiong, entre otros.

Siang Chong / Redes sociales

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¿Qué dijo Sian Chiong de Adrián Marcelo y su participación en ‘La casa de los famosos México’?

El cubano Sian Chiong que participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, recordó, durante un pódcast, los polémicos momentos cuando Adrián Marcelo le dijo al líder del team Mar: “Dile a tus hijos que no prendan la tele el domingo, porque voy con todo. O Mejor, evítame”.

En esta conversación, Sian reprobó las actitudes de Adrián Marcelo y analizó su comportamiento durante el programa, pese a que en su momento se dijo “de su lado” en el team Tierra.

“Adrián es muy culto e inteligente. Es un tipo muy atascado con las cosas y sí se preparó muy cab.... Él a todos nos tenía estudiaditos y nos sabía qué decir... Él, a veces, cruzaba un poco la línea” Sian Chiong

Eso no es todo, también recordó el momento en que Odalys expuso en vivo su polémico “chiste” sobre “una mujer menos que maltratar” tras la eliminación de Gomita. El cubano señaló que el regiomontano “se pasó”. Aunque recalcó que solo fue con sarcasmo, ya que fue una respuesta al posicionamiento de dos integrantes del team Mar en el que lo llamaron “violentador de mujeres”.

“Otro chiste que se pasó, también... Es un chiste que se pasó”, dijo.

Sian Chiong / Instagram: @sian_oficial

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¿Adrián Marcelo respondió a Sian Chiong tras criticarlo por su participación en ‘La casa de los famosos México’?

Pese a que Adrián Marcelo no ha respondido a las críticas de Sian Chiong, algunos usuarios no tardaron en expresar su postura frente a esta situación:

Algunas críticas que despotricaron al cubano son:

Aprovechar un podcast para hablar de lo que paso hace hace años con gente que ni al caso en lugar de hablar de su carrera de cosas buenas de el para que lo contraten Brandon Joscas

Y otros comentarios fueron:



Ya se le olvidó cuando le daba ideas a Adrián para molestar a Gala .

Pero bien que lo celebrabas, Sian, hipócrita, ahora resulta que le decías a Adrián que se pasaba cuando yo nunca lo vi hipócrita.