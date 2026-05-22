Exparticipante de La casa de los famosos México vuelve a sorprender con FOTO picante: “Cosita hermosa”

Han pasado casi dos años desde que concluyó la segunda temporada de La casa de los famosos México, pero aún existen varias participantes que siguen dando de qué hablar con sus publicaciones. Entre ellos, un joven actor, quien desató suspiros con una foto que dejó muy poco a la imaginación.

Exparticipante de La casa de los famosos México desata suspiros. / Redes sociales

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¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos México que posó con muy poca ropa?

A través de una cuenta de X, especializada en contenido de famosos e influencers, se dio a conocer un par de fotos del actor Sian Chiong, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México. Pese a que su manera de jugar no fue del agrado del público, tras su salida sigue impresionando al público.

Además de las fotos filtradas, Sian Chiong continuamente consiente a sus seguidoras con contenido similar al que se muestra en la publicación de X, la cual generó algunos comentarios y cientos de ‘me gusta’ rápidamente. “Bien, perris” y “Cosita hermosa” son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Sian Chiong impacta con fotos. / Redes sociales/Mezcalent

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¿Cómo son las fotos de Sian Chiong, exparticipante de La casa de los famosos México?

En la imagen se pueden observar dos fotos distintas que parecen haber sido tomadas el mismo día. En ellas, se ve al actor Sian Chiong sin playera, con el abdomen completamente descubierto. Además de mostrar el cuidado y trabajo de su cuerpo, lo que salta a la vista es que la toma termina poco antes de llegar a la parte inferior, situación que agradecieron los usuarios.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el actor deleita a sus fans con ese tipo de contenido, semanas atrás causó impacto al posar para el fotógrafo Uriel Santana desnudo en una exhibición en la que también participaron celebridades como: Shanik Berman y José Ron.

Sian Chiong posa casi sin ropa. / Redes sociales

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¿Qué piensa Sian Chiong sobre posar desnudo tras fotos casi sin ropa?

Poco antes de que se diera a conocer la exhibición de Uriel Santana llamada “Las formas del alma”, Sian Chiong se sinceró sobre el reto que significó ser parte del proyecto y lo retador que fue.

“Estaba tapándome, como un poco avergonzado, pero, poco a poco, me empecé a dejar llevar por el momento, por el arte en sí mismo y ya empecé a jugar, a soltarme, a tratar de dejar una parte de mi esencia capturada en la cámara y creo que hicimos un trabajo muy bonito”, expresó.

Pese al reto que significó, Sian Chiong aseguró que la foto le gustó mucho y el trabajo fue bien recibido por sus fans, quienes siempre se emocionan con nuevo contenido del actor.

Sian Chiong participó en una exhibición en la que tuvo que posar desnudo. / Redes sociales

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