Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ se muestra como Dios lo trajo al mundo y las redes explotan: FOTO

Recientemente, un exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ sorprendió a todos al confesar que había posado con traje de Adán para una sesión de fotos. La celebridad abrió su corazón sobre su experiencia y admitió sentirse “vulnerable”. ¿No le gustó? Esto fue todo lo que dijo.

La casa de los famosos México / Redes sociales/Mezcalent

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¿Qué habitante de ‘La casa de los famosos México’ posó sin ropa?

Se trata de Sian Chiong, quien ganó mucha popularidad tras su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, emitida en 2024. El actor participó en ‘Las formas del alma’, una exposición fotográfica creada por Uriel Santana.

En entrevista para diversos medios de comunicación, Chiong admitió que colaborar en este proyecto fue muy “retador”, pues al principio no se sentía muy seguro de hacerlo. No obstante, mientras lo fotografiaban, se fue “soltando más”.

“Estaba tapándome, como un poco avergonzado, pero, poco a poco, me empecé a dejar llevar por el momento, por el arte en sí mismo y ya empecé a jugar, a soltarme, a tratar de dejar una parte de mi esencia capturada en la cámara y creo que hicimos un trabajo muy bonito. Me gustó mucho la foto”. Sian Chiong

Entre risas, dijo que se mostró “completamente en bolas” y posteriormente reiteró que, pese a todo, se siente orgulloso de su participación, pues considera que el proyecto es artístico y busca reflejar que la desnudez no siempre es sinónimo de morbo.

“Desde siglos, el hombre ha retratado, a través de cuadros, a través de mil formas a la mujer y al mismo hombre desde su forma más vulnerable, desde la desnudez y nunca fue visto como algo obsceno, porque depende de la perspectiva. Creo que el desnudo se convirtió en algo denigrante y pornográfico con el tiempo, por el mismo uso. Dejó de ser artístico para convertirse en un método de ganar dinero fácil. Se tomó una dirección equivocada”, manifestó.

🧐 Sian Chiong SIN ROPA 🚨 el modelo se aventura a posar como dios lo trajo al mundo rompiendo tabúes#ebninforma #ernestobuitronnews #sianchiong pic.twitter.com/bliStXe4JP — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) April 15, 2026

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¿Cómo se ve Sian Chiong, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, sin ropa?

Actualmente, la exhibición ‘Las formas del alma’ se encuentra en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas. Este proyecto contó con la participación de otros famosos como Maxine Woodside, Shanik Berman y José Ron, entre otros.

A través de redes sociales, Siang no solo promocionó el evento, sino que también mostró un poco de la fotografía que le tomaron para la exhibición.

Según Uriel Santana, fotógrafo que creó la exposición, el objetivo era mostrar a las celebridades como nunca antes y lo que hay en sus almas, pero sin el morbo que caracteriza una foto sin ropa.

Sian Chiong / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es Sian Chiong, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’?

Sian Chiong Crehuet es un actor y cantante cubano.

Actualmente tiene 32 años.

En 2018, se mudó a México en busca de mejores oportunidades.

Se le ha visto en producciones de renombre como ‘El corazón nunca se equivoca’, ‘Corazón guerrero’ y ‘Ellas soy yo’.

En 2024, ingresó a ‘La casa de los famosos México’.

Su participación en el reality fue sumamente controversial por su aparente lealtad al ‘team Tierra’, equipo en el que estaba Adrián Marcelo, uno de los personajes más criticados de aquella temporada.

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