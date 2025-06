Sian Chiong toma drástica decisión en su carrera y desata críticas: “Cuando no hay talento..”

Sian Chiong, quien se diera a conocer en telenovelas y posteriormente ganara notoriedad por su polémica participación en La casa de los famosos México 2024, vuelve a colocarse bajo el reflector, pero no precisamente por un proyecto actoral. El también cantante decidió abrir una página de contenido exclusivo para fans en la que ofrece a sus seguidores una versión más atrevida y sensual de sí mismo, decisión que no ha estado exenta de comentarios divididos y críticas en redes sociales.

El cubano, de 31 años, había dado algunas pistas sobre esta nueva faceta dejando ver que su nuevo rumbo profesional incluiría imágenes y videos pensados para conquistar a quienes buscan un acceso más íntimo a sus momentos personales. Sin mencionar directamente el tipo de plataforma, Chiong apostó por el misterio y el doble sentido en cada publicación.

Sian Chiong / Redes sociales

¿Qué tipo de contenido ofrece Sian Chiong en su página para fans?

La expectativa creció cuando Sian Chiong compartió un video en el que, sin camiseta y haciendo ejercicio, dejaba claro que lo que estaba por lanzar no sería un proyecto cualquiera. Con el mensaje “lo prohibido siempre fue lo más deseado. Y ahora lo vas a tener”, el actor encendió las redes y generó controversia entre quienes celebraron su valentía y quienes lo tacharon de buscar atención fácil.

En sus propias palabras, el contenido que compartirá estará enfocado en “momentos, sensaciones y ángulos de mis ejercicios de cuerpo y mente; la imaginación, te la dejo a ti”, dejando a suscriptores y curiosos con la intriga de hasta dónde llegarán esas publicaciones. Además, en la descripción de otro de sus clips promocionales, Sian recalcó: “No es ficción, es acción y pasión”, una frase que alimentó aún más el morbo.

¿Cuánto cuesta la suscripción al sitio para fans de Sian Chiong?

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Sian Chiong decidió ofrecer un descuento de bienvenida. Actualmente, la suscripción mensual a su página especial tiene un precio promocional de 12.50 dólares, lo que equivale aproximadamente a 237 pesos mexicanos. El cubano se promociona como “actor frente a las cámaras, creador de fantasías detrás de ellas” y juega con el concepto de la doble vida al compararse con Clark Kent, el alter ego de Superman.

“Aquí no hay guiones, solo deseo real, conexión auténtica y momentos que no olvidarás”, promete el también cantante, quien invita a sus seguidores a formar parte de esta comunidad mediante historias y publicaciones en sus redes sociales, donde constantemente pregunta si ya se sumaron a su propuesta más íntima y personal.

Sian Chiong abre debate en redes sociales y recibe críticas por su nuevo proyecto

La decisión de Sian Chiong de abrir este espacio digital con contenido exclusivo para fans no ha sido bien recibida por todos. En redes sociales, varios usuarios no tardaron en emitir comentarios como “cuando no hay talento, hay que vender el cuerpo” o “qué triste que haya terminado en eso”.

Otros, sin embargo, lo defendieron, argumentando que tiene todo el derecho de capitalizar su imagen y explotar el trabajo que hace en el gimnasio, pues sus publicaciones destacan su físico trabajado.



“Al menos hay que aceptar que Sian no se rinde.”

“Pero si ya le vimos el *, ¿qué más puede ofrecer este individuo?”

“Qué lástima… con tanto talento que tiene, esto no se veía venir.”

“¡AJAJAJAJAJA! No me gusta Sian Chiong, pero tengo $500 de sobra… uuuuuupppssss.”