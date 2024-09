Sian Chiong responde a los señalmientos de Paola Durante sobre la cuchara en LCDLFMX: “Muy apenado”

Al inicio de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, Paola Durante, quien fue la primera eliminada del reality, reveló los tratos indebidos que tuvo Sian Chiong con ella y Mario Bezares.

Paola Durante confirma que Sian Chiong tuvo malos tratos con ella

La exintegrante del cuarto ‘Mar’ confirmó en De primera mano’ que vivió un atropello por parte de Sian Chiong. Pese a que en un principio ella “no lo vio mal”, aseguró que fue una gran falta por parte del cubano.

“Yo no lo vi mal en ese momento. No lo juzgamos Mario y yo porque a mí (Sian Chiong) me met… una cuchara ahí”. Paola Durante

Tras revelar lo anterior, Durante fue cuestionada sobre demandaría al cubano por esta agresión. Sin embargo, ella misma puntualizó que la acción de Chiong fue parte “de la actuación”.

“Todo el mundo me ha dicho: ‘demándalo’, yo no tengo por qué demandarlo. Ahí adentro es un juego, se viven muchas cosas, no es fácil estar aislado del mundo y menos con personas que no conoces y con cosas que no estás acostumbrado”, comentó.

Sian Chiong responde a los señalamientos de Paola Durante

Ahora que Sian enfrentó la realidad después de que se convirtió, a decisión del público, en el octavo eliminado de ‘La casa’. Se enteró de los fuertes señalamientos que hizo su compañera de cuarto en cuanto al tema de la cuchara.

En un encuentro con la prensa, el actor cubano fue cuestionado sobre el escándalo que incluye a Paola Durante y sus tratos que serían indebidos.

A esto, Sian remarcó que todo se trató de un juego. Sin embargo, consideró que todo se salió de control en ese momento y nada fue intencional. Por esta razón, le pidió una disculpa a la exedecán.

“Estábamos jugando, el juego se puso más alborotado y yo le pedí obviamente una disculpa, porque entre el juego pasó un accidente. No fue algo que yo hiciera con intención. Estás ahí y tratas de picar, bromear y jugar, la cuchara se fue, por un lado, donde no tendría que haberse ido y me sentí muy apenado”. Sian Chiong

¿Paola Durante le contestó a Sian?

Al momento, Paola no ha dado respuesta respecto a las palabras de Sian Chiong, después de ser cuestionado por la situación de la cuchara en ‘La casa de los famosos México’. ¿Se confrontarán?

