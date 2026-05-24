Exnovia de Cristian Castro fue rechazada por ‘La casa de los famosos México’ por no cumplir los “requisitos”

‘La casa de los famosos México’ vuelve a estar en escándalo. A poco de que comience su nueva temporada, una exnovia de Cristian Castro asegura que la rechazaron del proyecto por, supuestamente, no cumplir con ciertos requisitos. Esto fue lo que dijo.

Cristian Castro / Redes sociales

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¿A qué exnovia de Cristian Castro habrían rechazado de ‘La casa de los famosos México’?

Se trata de Samia, una actriz mexicana que ha sido vinculada con Cristian Castro. En una entrevista reciente, la celebridad habló sobre el presunto rechazo que sufrió por parte de la producción de ‘La casa de los famosos México’.

De acuerdo con su testimonio, la decisión se basó en que no tenía muchos seguidores en redes sociales ni escándalos que pudieran dar de qué hablar.

“Aquí no hay un escándalo, no hay vigencia, no hay ningún proyecto, no tienes followers, no hay, no hay manera. No soy lo suficientemente famosa como para formar parte del concepto”. Samia

Si bien dijo estar algo decepcionada, afirmó que ahora se enfoca en sus proyectos laborales: “Yo me puse a trabajar muy duro, comencé a hacer proyectos en Televisa, regresé a hacer series, terminé Contrato de corazones, volví a mis shows, hice muchas cosas”, indicó.

Sus declaraciones causaron controversia en redes sociales. Si bien algunos consideraron que la producción estuvo en lo correcto al no incluirla, otros creen que la producción debería fijarse más en la “trayectoria” y no en la cantidad de seguidores o escándalos al momento de seleccionar su cast.

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¿Quién es Samia y cómo fue su romance con Cristian Castro?

Samia es una actriz y comediante mexicana. Se le ha visto en algunos proyectos relevantes como ‘Contrato de corazones’ y ‘María de todos los Ángeles’. Según lo que ha dicho ella en el pasado, su relación con Cristian Castro fue intermitente y solo duró desde 2007 hasta 2011.

La celebridad sostiene que el romance no acabó de mala forma. Su versión es que ambos optaron por enfocarse en sus respectivas carreras. A pesar del tiempo que ha pasado, ella ha dejado ver que aún siente algo por él.

Y es que recientemente sostuvo que Castro busca mujeres muy “similares” a ella. También admitió estar abierta a una reconciliación, pues ya no quiere que él se sienta solo.

“Yo lo he dicho en todas las entrevistas que él me sigue buscando en todas las mujeres con las que ha andado y si hacen un análisis físico de todas... Es obvio. Cristian, aquí estoy, tengo 10 años esperándote desde la última vez que te enfureciste y quedamos separados. No estés enojado conmigo y vuelve”, resaltó.

Samia / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’?

De forma oficial, solo se sabe que Wendy Guevara volverá a conducir las pre y postgalas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Extraoficialmente, se ha reportado que presuntamente Galilea Montijo podría no ser la presentadora estelar.

Esta sería la presunta lista de habitantes:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

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