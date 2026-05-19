Álex Kaffie explota contra Verónica Castro por pelea con su hijo Cristian, ¡la llama “Guadalupana incongruente”!

Aunque se sabe que la relación entre Verónica Castro y su hijo, Cristian Castro, ha sido muy peculiar, la tensión entre ellos creció después de que el cantante desmintiera tener un noviazgo con Victoria Künhe, una empresaria y artista que, aparentemente, es cercana a la actriz.

Vero no solo regañó a su hijo durante un programa en vivo, sino que también aprovechó para quejarse de que, presuntamente, el artista no le hace mucho caso. Toda esta situación ha provocado reacciones diversas en redes sociales. Una de las opiniones que más dio de qué hablar fue la del periodista Álex Kaffie, quien, entre otras cosas, la llamó “hipócrita”. Te contamos los detalles.

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

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¿Por qué Verónica Castro y su hijo, Cristian Castro, están peleados?

El conflicto comenzó hace algunas semanas, después de que se viralizara una foto de Cristian Castro y Victoria Künhe. Cuando se le preguntó a Verónica Castro sobre el tema, mencionó que la joven era su nueva nuera y afirmó estar muy feliz de que su hijo consiguiera un gran partido.

Para sorpresa de muchos, el cantante desmintió a su mamá. Sostuvo que Victoria solo era una “amiga” a la que apreciaba mucho. Esto molestó a la actriz y, durante una emisión en vivo del programa ‘Ventaneando’, le reclamó. Señaló que estaba dejando ir a una persona “maravillosa”, además de que estaba poniendo en riesgo la gran amistad que ella tiene con la familia de la empresaria.

“Estaban juntos, no me puede decir que no, yo los estaba viendo. (Está mal) Que haya dicho esa tontería. Yo me muero de la pena de hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’, ¿cómo le hago? Obviamente voy a hablar con Vicky para que me cuente un poco más… Me tumba una amistad que yo quería para toda la vida”, indicó.

También aprovechó para decir que Cristian, aparentemente, no era un buen hijo. Declaró que, presuntamente, no la felicitó por el Día de las Madres y solo le mandó unas flores sencillas.

“En todas las entrevistas dice que me quiere mucho y que quiere vivir conmigo, pero, imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando, ¿yo cuándo me voy a volver a vivir con él? Ni loca. (La última vez que lo vi fue) Hace un año en Miami. Ni me invita (a sus conciertos). Me avisa: ‘Voy a ir a México’, pero no me invita. Lo acuso ante el público. Estoy muy enojada porque dice mentiras o porque se echa para atrás por tonto”, manifestó.

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¿Qué dijo Álex Kaffie sobre la pelea entre Verónica Castro y su hijo Cristian?

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie llamó “incongruente” a Verónica Castro por haber exhibido a su hijo Cristian de forma pública, cuando siempre se ha dicho que es una mujer religiosa.

Considera que la actriz solo provocó que “crucificaran” mediáticamente al cantante y reiteró que su comportamiento “no concuerda con una piadosa guadalupana”.

“Me resulta contradictorio que la mamá de Cristian Castro rece diariamente el rosario, pero exhiba públicamente ¡y en televisión abierta! Los errores de su hijo. Me parece ilógico que la mujer que presume ser fervorosa de la Virgen de Guadalupe avergüence frente al mundo al que es carne de su carne y lo ponga de pechito para que lo crucifiquen. Que una madre eche al fruto de su vientre a las fauces de los leones ¡no concuerda con una piadosa guadalupana!”. Álex Kaffie

Sus declaraciones causaron muchas reacciones divididas; algunas a favor y otras en contra. Hasta el momento, Vero no se ha pronunciado ante lo dicho por el también presentador.

Álex Kaffie / Redes sociales

¿Quién es Álex Kaffie, periodista que criticó a Verónica Castro?

Álex Kaffie es un conductor y periodista de espectáculos mexicanos.

Actualmente tiene 54 años.

Es apodado ‘el Villano de los espectáculos’.

Comenzó su carrera en ‘Todo para la mujer’, programa de Maxine Woodside.

Se le ha visto en programas como ‘Tómbola’ y ‘New Generation’.

Hace algunos años, fue conductor de ‘Sale el sol’. Fue despedido en 2023 tras supuestamente ser “castigado” por culpa de Nacho Lozano.

Actualmente se dedica a hacer contenido en redes sociales.

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