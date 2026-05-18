¿Verónica Castro se arrepiente de humillar a Cristian Castro? Reaparece y lanza advertencia a futuras nueras

Verónica Castro no baja la guardia tras exhibir a Cristian Castro y deja claro que no piensa disculparse. La relación sigue fría y sin señales de reconciliación inmediata.

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Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

¿Qué desató el enojo de Verónica Castro contra Cristian Castro y Victoria Kühn?

El origen del escándalo comenzó cuando Cristian Castro negó haber tenido un noviazgo formal con Victoria Kühn, pese a las publicaciones románticas y señales que habían compartido en redes sociales.

Esto hizo explotar a Verónica Castro, quien aseguró sentirse engañada por su propio hijo. Durante su llamada con Ventaneando, la actriz no tuvo reparo en llamarlo mentiroso.

“Nos dijo mentiras a ustedes y a mí, ahora a mí también me vio la cara” Verónica Castro

Pero eso no fue todo. También añadió: “Nos vio la cara a todos como siempre, yo siempre se los dije, tengan cuidado porque dice mentiras y ahora también me las dijo a mí, entonces no se vale”.

Cristian Castro y Victoria Khüne / Redes sociales

La actriz incluso insinuó que Cristian habría retrocedido en la relación al darse cuenta del perfil de Victoria Kühn, a quien describió como una mujer exitosa y poderosa.

“Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás. Yo creo que reaccionó, aquel es tonto pero no tanto” Verónica Castro

Además, destacó las cualidades de Victoria, asegurando que era “un gran partido”, pues recordó que la empresaria y cantante tiene importantes reconocimientos en la industria musical.

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Cristian Castro y su mamá / Redes sociales

¿Qué dijo Verónica Castro sobre su pelea con Cristian Castro?

Verónica Castro confesó que sigue distanciada de Cristian Castro y que las cosas entre ambos continúan tensas. La actriz reveló que después del escándalo ninguno de los dos ha dado el primer paso para buscar una reconciliación.

“Pues yo no le he hablado ni él tampoco me ha hablado entonces las aguas están tibias”, comentó la conductora al ser cuestionada sobre si ya había paz familiar.

La actriz reconoció que habló desde el enojo cuando ventiló el tema en televisión nacional, especialmente porque se sintió traicionada por el cantante. Según explicó, Cristian no solo habría confundido a la prensa, sino también a ella sobre su supuesto romance con Victoria Kühn.

“Me agarró ya sabes”, dijo entre risas, aunque dejó claro que el tema todavía le afecta. Incluso bromeó sobre el futuro encuentro con su hijo al decir: “ya les contaré después, cuándo va a ser el apretón de manos o la nalgada ahora que sale encuerado ahí en la tele”.

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¿Verónica Castro se arrepiente de sus declaraciones contra Cristian Castro?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Verónica Castro aseguró que ya advirtió públicamente sobre el comportamiento amoroso de Cristian Castro y que, a partir de ahora, las futuras parejas del cantante sabrán a lo que se enfrentan.

“Sería tonta de pensar que ahí se quedó todo, y él va a ser divino y ya no va a hacer nada, pero claro que sí”, declaró.

Después lanzó la frase que más polémica generó: “Lo bueno es que ya avisamos en todos lados, ya saben, si salen, si están, allá ustedes. Yo me lavo las manos como ‘Pilatos’”.

Aun así, reconoció que, pese al conflicto, seguirá apoyándolo porque es su hijo.

“Es mi hijo y le tengo que pasar esta y todas las que vienen, pues qué hago si soy su mamá”. Verónica Castro

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado si habrá reconciliación próximamente. Sin embargo, el pleito entre Verónica Castro y Cristian Castro ya se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo mexicano.