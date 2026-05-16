¿Qué le pasó a Verónica Castro? Se hiperventila en pleno encuentro con la prensa, ¿fue hospitalizada?

La salud de Verónica Castro vuelve a ser motivo de preocupación. En medio de los problemas con su hijo, Cristian Castro, se hiperventila en un reciente encuentro con la prensa. ¿Tuvo que ser hospitalizada de emergencia? Te contamos todo lo que se sabe.

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

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¿Por qué Verónica Castro está peleada con su hijo, Cristian Castro?

Todo comenzó después de que Verónica Castro confirmara el noviazgo entre Cristian Castro y Victoria Künhe. Hace unos días, la actriz se dijo muy feliz de tener una nuera “tan maravillosa”. Tras esto, el cantante desmintió a su mamá y afirmó que la empresaria solo era una “amiga”, pese a que, en redes sociales, todo apuntaba a que sí tenían una relación.

Esto enfureció a Vero, quien, en una emisión en vivo de ‘Ventaneando’, lo regañó y lo tachó de “estúpido”. Y es que la celebridad señaló que el llamado ‘Gallito Feliz’ la hizo quedar como una “mentirosa”, además de que puso en riesgo la gran amistad “de años” que tenía con la chica y su familia.

“Quedo mal con los papás de ella. Yo conozco a su mamá de Victoria, hace ya muchos años. Entonces no puede decir: ‘Esta chica, esta muchacha’. No, es una mujer hecha y derecha… Si dijo que no y se echó para atrás, pues la verdad, qué güey, porque tenía todo con esa mujer. No le iba a pedir nada porque no necesita nada. Estaban juntos, no me puede decir que no”, sentenció.

Aunado a todo esto, declaró que Cristian, aparentemente, no era un buen hijo. Expresó que el cantante, a diferencia de lo que dice públicamente, no le hace mucho caso. Incluso confesó que ni la había felicitado por el Día de las Madres.

“No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota. En todos lados dice: ‘Quiero a mi mamá cerca’ y yo de: ‘ay, qué hijo divino’ y, a la hora de la hora, no tenemos contacto, ¿qué nos pasó?” Verónica Castro

Verónica Castro / Mezcalent

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Así fue como Verónica Castro hiperventiló en un encuentro con la prensa

Durante la noche del pasado 15 de mayo, Verónica Castro asistió a un evento en el Teatro Chapultepec. Como era de esperarse, la prensa la esperó a su llegada para preguntarle, entre otras cosas, sobre la situación actual con su hijo, Cristian Castro.

En las imágenes del momento, se puede ver a la actriz bajando de su camioneta y a los reporteros acercándose para entrevistarla. Pese a que Vero intentó ignorarlos, los medios insistían, provocando gritos y empujones. Si bien los elementos de seguridad intentaron resguardarla, se vieron superados por la situación.

Debido al estrés, la celebridad empezó a hiperventilar, teniendo que ser auxiliada por un tercero para poder caminar. Las cámaras pudieron captarla con un rostro asustadizo y mostrando dificultad para moverse, por lo que la seguridad tuvo que poner más empeño en tratar de apartar a los comunicadores para que ella pudiera pasar.

Todo esto fue motivo de preocupación en redes sociales. No obstante, todo indica que la celebridad se encuentra bien. Y es que, a pesar de las tensiones, pudo cumplir su compromiso como madrina de Juan Ferrara en las 300 representaciones de la obra ‘No te vayas sin decir adiós’.

¿Cuál es el estado actual de Verónica Castro tras hiperventilar en un evento?

Hasta el momento, Verónica Castro o su equipo no ha hecho mayor comentario sobre lo ocurrido, algo que, para muchos, era un indicativo de que se encontraba bien y no hubo necesidad de que la hospitalizaran de emergencia.

Cabe mencionar que también se viralizó un video en el que se puede observar a los de seguridad confrontando a la prensa a la llegada de Verónica al recinto. En este clip, se ve cómo algunos medios que pudieron pasar de la seguridad se acercaron a la camioneta de la actriz para hacerle algunas preguntas.

En medio de la entrevista, se podía escuchar a varios reporteros diciéndoles a sus colegas que se “callaran”, pues no dejaban escuchar las declaraciones de la celebridad, quien simplemente se limitó a decir que su hijo era un “tonto” por “desperdiciar un buen partido” como lo es Victoria Künhe. Al parecer, este momento se suscitó previo a su hiperventilación.

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