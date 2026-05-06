¿Cristian Castro no visitó a su novia Victoria Kühne en el hospital? Le lleven criticas: “Insensible”

¿No duró el romance entre Cristian Castro y Victoria Kühne? La pregunta surge luego de que la empresaria regiomontana fuera hospitalizada de emergencia y el cantante, con quien recién estrenó romance, no fuera visto en este momento complicado para ella.

Internautas en redes sociales criticaron esta acción del cantante y le llovieron decenas de comentarios en internet.

Al parecer Cristian Castro no visitó a su novia en el hospital. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Nicola Porcella sufre un accidente en la cocina de Hoy soy el chef y ¿culpa a Omar Fierro? VIDEO

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Victoria Kühne, novia de Cristian Castro?

A través de sus redes sociales, Victoria Kühne informó que se encontraba hospitalizada de emergencia debido a un cuadro de apendicitis que sufrió.

La empresaria narró que a su llegada a Los Ángeles, Estados Unidos, “casi no la cuenta”, ya que comenzó a sentirse mal y el resultado fue una apendicitis que la llevó al hospital.

Señaló que su familia la acompañó en este momento difícil, pero no mencionó a su nueva pareja, Cristian Castro, con quien hace unos días anunció que estaba en una relación.

Asimismo, aprovechó para revelar que ya había acabado sus proyectos acerca de su nuevo álbum, el cual estaba preparando.

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento… apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio.Bye bye appendix… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo. Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate”. Victoria Kühne.

Victoria Kühne fue hospitalizada de emergencia. / Foto: Instagram/@victoriakuhne.

Puedes leer: Vadhir Derbez rompe el silencio tras acusación de presunto abuso: “Se me hace durísimo estar pasando por esto”

¿Cristian Castro acudió al hospital a visitar a su novia Victoria Kühne?

El cantante Cristian Castro al parecer no fue a visitar a su nuevo romance, Victoria Kühne, pues no fue visto en ningún momento con la empresaria.

Tampoco en sus redes sociales de él o de ella se mostró alguna fotografía juntos. Tal y como se mencionó, Victoria Kühne detalló que su familia la acompañó en el hospital, pero en ningún momento menciona a su pareja.

En redes sociales, le llovieron comentarios negativos a Cristian Castro por no estar con su recién pareja al ser internada en un hospital.



“Si así se comporta a unos días de que empezaron, no me imagino en una vida juntos”.

“Insensible”.

“¿Y Cristian dónde está?”.

“¿Para eso quería novia?”.

“Mejor nadota”.

“Creí que Cristian te quería”.

“Sí fue Cristian y no quiso aparecer en la fotografía”.

Hasta el momento, Cristian Castro no ha hecho alguna declaración sobre la situación de Victoria Kühne al ser hospitalizada de emergencia. Tampoco hay información que revele que estuvo en el lugar.

No hay información que confirme que Cristian Castro estuvo en el lugar. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: La mansión VIP: Novio de Kim Shantal entraría al reality en esta semana, asegura... ¿para pelear con ‘Suave’?

¿Cuándo comenzó el romance entre Victoria Kühne y Cristian Castro?

Aunque no se sabe cuándo comenzaron a tener una relación amorosa Victoria Kühne y Cristian Castro, la pareja dio a conocer que estaba involucrada sentimentalmente el pasado domingo 26 de abril.

Ese día, Victoria Kühne publicó una fotografía con Cristian Castro donde lo abraza y revela el amor que siente por el cantante.

Recientemente, Victoria Kühne mencionó que prefería mantener su vida en privado, por lo que dejó ver que no quería dar detalles de su relación con el hijo de Verónica Castro.