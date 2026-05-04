¿Matías Novoa en crisis con Michelle Renaud? El actor no está en España con su familia: ¿Cuál es la razón?

Una de las parejas del momento es Matías Novoa y Michelle Renaud, se encuentran felizmente enamorados, o al parecer eso es lo que se ve en redes sociales, pues podrían estar distanciados, ya que el actor no se encuentra con ella y sus hijos en España.

Novoa explicó las razones y habló sobre lo ¡difícil! que es estar distanciado de su esposa e hijos. Te contamos todos los detalles.

Michelle Renaud y Matías Novoa no están juntos por el momento y el actor explica las razones. / Foto: IG: @michellerenaud.

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¿Por qué Matías Novoa no está con Michelle Renaud y su familia en España?

En entrevista para Despierta América, Matías Novoa actor y esposo de Michelle Renaud habló sobre lo difícil que es estar alejado de su familia, ya que él se encuentra en México y ellos en España, pero ¿hay problemas en la relación o por qué el artista no está en el país europeo?

Desde febrero de este año, Matías Novoa mencionó que se había alejado de su familia en España para iniciar un rodaje en México de una telenovela.

Tras casi dos años de no estar involucrados en telenovelas, el actor chileno decidió iniciar un proyecto que tendrá como título ‘El renacer de Luna’.

Por su parte, Michelle Renaud decidió quedarse en España para cuidar de los dos hijos que tiene con Matías Novoa. Cabe destacar que cuando el actor viajó a México, fue a dos semanas de que naciera su segundo hijo en conjunto de la pareja.

Matías Novoa se encuentra en México grabando una telenovela desde febrero de este año. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Matías Novia por encontrarse lejos de Michelle Renaud y sus hijos?

Durante la entrevista de Despierta en América, Matías Novoa, con voz entrecortada, dejó ver lo complicado que es estar lejos de su familia:

“Las despedidas son horribles. Creo que estas despedidas sí son tristes porque, ósea, desprenderme de mis bebecitos es fuerte, pero sé que esto tampoco es eterno”. Matías Novoa.

Reveló que no se trata de la primera vez que tiene que estar lejos de Michelle Renaud y sus hijos por proyectos de trabajo.

“Fue un poco más fácil que la primera vez, entonces vamos evolucionando, ¿no? Llega un momento que pasa la semana y ahí digo: “Ya quiero ir a verlos”. Matías Novoa.

Afirmó que con el trabajo y la distancia de su familia, el tiempo “pasa muy rápido”:

“Va pasando rápido el tiempo también, entonces el tiempo vuela y ya va a llegar un momento en que voy a viajar y ya me quedo ya”. Matías Novoa.

Matías Novoa se sincera 💔✈️ Habla de lo duro que ha sido dejar a su familia en España 👀#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #MatiasNovoa pic.twitter.com/ooYpyp0j54 — Despierta América (@despiertamerica) May 2, 2026

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¿Cómo se conocieron Matías Novoa y Michelle Renaud?

Matías Novoa y Michelle Renaud se conocieron en el año 2021 cuando ambos grababan la película ‘Doblemente embarazada’. En un principio eran amigos, pero al compartir un segundo rodaje en la telenovela ‘La herencia’, el amor entre ambos comenzó.

Tras varias citas y rumores, su relación comenzó y se anunció en el año 2022. Fue tanta la química entre la pareja, que Novoa le propuso matrimonio a Michelle y se casaron por el civil un 9 de diciembre de 2023.

Ambos tienen dos hijos; el primero de ellos nació en junio de 2024 y el segundo en febrero de 2026. Cabe mencionar que tanto Matías como Michelle tienen un hijo aparte cada quien, producto de sus otras respectivas relaciones.