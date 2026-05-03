Lyn May da detalles de su romance con Andrés García y revela cómo era en privado, ¡secretos de alcoba!

Hace unas semanas, se cumplió el tercer aniversario luctuoso de Andrés García, un actor que no solo era conocido por su gran talento en pantalla, sino también por su gran historial de romances. La celebridad estuvo con grandes famosas que, hasta el día de hoy, lo recuerdan con cierta nostalgia.

En la lista de amoríos del famoso, se incluye Lyn May, vedette y actriz del llamado ‘Cine de ficheras’. Recientemente, ella recordó un poco de su romance con Andrés y hasta contó cómo era ¡cuando la puerta de la habitación se cerraba! Te contamos todos los detalles.

Lyn May / Mezcalent

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¿Cómo fue la relación entre Lyn May y Andrés García?

Lyn May y Andrés García trabajaron juntos en diversas películas de los años 70 y 80. Según llegó a confesar la misma vedette, tenía sus encuentros con el actor, pero que su romance no duró mucho.

Lo curioso de esto es que el mismo Andrés negó haber tenido un amorío con la actriz. En su momento, el fallecido histrión sostuvo que con quien realmente salió fue con la hermana de Lyn y hasta dijo desconocer por qué su colega decía eso.

“Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana. Una hermana joven, muy bonita. Era una vedette impresionantemente bella. Entonces, no quería perderla. Me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor”, manifestó en una entrevista.

Pese a esto, Lyn May sigue insistiendo en que sí hubo una relación entre ellos. Incluso ha dado declaraciones muy polémicas a lo largo de los años como que, presuntamente, los hijos de Andrés les hacían bullying a sus hijas o que el actor mintió sobre tener disfunción eréctil.

Andrés García / Mezcalent

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Lyn May revela cómo era Andrés García en la intimidad

Hace poco, Lyn May estuvo de invitada en el pódcast de Apio Quijano. Durante la conversación, el cantante le cuestionó sobre su romance con Andrés García. La vedette no solo reiteró que sí fue real, sino que también fue una de sus mejores experiencias en la intimidad.

“Claro (que tuve mis encuentros con él). Buenísimo. Una locura… Sí, fue una locura, la verdad”. Lyn May

Incluso dejó ver que el actor tenía ¡un talento impresionanti! Y es que cuando Apio le comentó que Andrés tenía un “cuerpower”, Lyn, entre risas, respondió: “Y otra cosa mejor”, causando risas entre los presentes.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Lyn habla de su amorío con Andrés o de sus habilidades privadas. En su momento, hasta llegó a decir que, en las escenas subidas de tono que hacían juntos, había mucha intensidad.

“Cuando vas a hacer una escena de..., pues lo tienes que hacer, no puedes estar a medias, porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es’. Se siente todo”, indicó.

¿Quiénes fueron las parejas de Andrés García?

Se sabe que, durante su juventud y gran parte de su vida adulta, Andrés García fue muy coqueto con las mujeres. Él mismo llegó a admitir que fue un hombre infiel, pero decía que era por culpa de las mujeres que lo buscaban constantemente.

Sin embargo, muy pocas mujeres fueron las que se ganaron su corazón. Te dejamos las más significativas:

Irma Serrano

Carmen Campuzano

Anel Noreña

Sandra Vale, primera esposa y la madre de sus primeros dos hijos.

Fernanda Ampudia, segunda esposa y madre de su tercera hija.

Sonia Infante

Margarita Portillo, fue su última esposa y con quien duró hasta el día de su muerte.

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