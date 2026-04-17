Leonardo García mojadísimo y ardiente, taco de ojo del archivo de TVNotas para ti: FOTOS

Leonardo García se ha consolidado en la industria del espectáculo como uno de los actores más codiciados. Sus fans y seguidores en redes sociales no solo han señalado que el famoso heredó el talento de su padre, Andrés García, en el cine y la televisión, sino que también ha destacado su gran atractivo y atributos. ¡Incluso a los 53 años!

Ahora, en TVNotas te mostramos en exclusiva las candentes fotografías del famoso. Incluso, te deleitaremos con una imagen del actor en la que se ve ¿casi como llegó al mundo? ¡Seguro te dejarán sin aliento!

Leonardo García / Redes sociales/IG @leonardogarciaof

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¿Cómo confirmó Leonardo García su compromiso con Flaminia Villagrán?

A inicio del año 2026, Leonardo García y Flaminia Villagrán anunciaron su compromiso tras cuatro años juntos. De acuerdo con los primeros reportes, el actor hizo la propuesta en Guatemala, país de origen de su pareja.

Más tarde, el hijo del fallecido actor Andrés García reveló a TVNotas lo contento que está por dar el siguiente paso en su relación con la doctora.

“Ya llevamos cuatro años juntos, nos hemos aguantado muchas cosas. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Lo decidimos porque ya llegó el momento… Para mí sería la primera vez. Estoy muy feliz”. Leonardo García

¡Confirmado! Leonardo García y Flaminia Villagrán ya tienen fecha para su boda. / Foto: Redes sociales

Por su parte, Villagrán también externó su sentir ante esta situación: “También estoy muy contenta. De eso se trata, de disfrutar la vida con alguien con quien puedas compartir”.

Asimismo, en otra entrevista con la prensa, el actor reveló que probablemente se lleven a cabo dos bodas: una en Acapulco y otra en Guatemala.

“Yo soy de Acapulco (Guerrero), prácticamente. Mi tía Susana Palazuelos seguramente va a arreglar toda la situación allá, pero también vamos a hacer otra en Guatemala, este año en noviembre… Va a ser en una casa de unos amigos que nos la prestaron en Acapulco y en Guatemala en La Antigua”, mencionó.

Así lo dijo Leonardo García:

¿Leonardo García SE CASÓ? En reciente entrevista, el hijo de Andrés García y su novia aclaran los rumores #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/tI1aiJSMvn — De Primera Mano (@deprimeramano) January 30, 2026

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¿Quién es la pareja de Leonardo García?

La pareja de Leonardo García es Flaminia Villagrán. Originaria de Guatemala, quien ha desarrollado una trayectoria que combina el ámbito artístico y el médico. Nació el 24 de agosto de 1982 y es madre de cuatro hijos.

En la música, Flaminia se desempeña como cantautora y productora de indie experimental. Ella misma ha definido su propuesta como “fresca y sentimental”, con composiciones que integran elementos de electrónica y piano. En sus proyectos musicales participa de forma directa tanto en la interpretación vocal como en la ejecución del piano.

En el terreno de la salud, Flaminia Villagrán es médica cirujana con especialidad en medicina estética y antienvejecimiento. Es fundadora de una clínica enfocada en tratamientos personalizados y también impulsó la fundación “Tu doctora en casa”, a través de la cual brinda apoyo médico a comunidades vulnerables.

Leonardo García reveló cuándo será su boda con Flaminia Villagrán tras confirmar que ya están comprometidos. / Foto: Redes sociales

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Leonardo García sin camisa, del archivo de TVNotas

El archivo de TVNotas trae para ti, en exclusiva, las candentes fotografías de Leonardo García, en las cuales posó como nunca. No solo deleitó al lente con su pronunciada sonrisa y sus ojos azules, sino que también mostró su cuerpo de ensueño. ¡Empapado en la playa!

En esta exclusiva galería, se le ve al hijo de Andrés García y Sandra Vale en medio de un ambiente tropical, en el que lució una camisa color blanco y un traje de baño con estampado de palmeras. Con un toque pícaro, el famoso se colocó frente a la cámara empapado, lo que dejó al descubierto su abdomen marcado y brazos tonificados. ¡Con pelo en pecho frente al mar!

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Eso no es todo, además de posar encima de una hamaca y muy sonriente sobre las escaleras de una cabaña, la temperatura subió con las fotografías en las que aparece en lo que sería su habitación. En dicho instante solo portó un pantalón de manta blanca. ¡Sin playera!

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Lo anterior, acompañado de su penetrante mirada, un café y su atlético cuerpo recostado en una cama. Sin embargo, lo que acaparó la atención del lente fue su ‘six pack’ y su pelo en pecho, todo en el ambiente privado de su habitación.

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Finalmente, otra imagen que TVNotas comparte en exclusiva es aquella en la que se ve a Leonardo García como nunca lo has visto. La cámara capturó al histrión con tan solo su traje de baño y una mirada totalmente seductora.

Leonardo García posa sin camisa y muy ardiente para el lente de TVNotas / Carlos Moreno

Aunque estas fotografías son de años atrás, Leonardo García, integrante de la película ‘El de la camisa negra’, aún dejó claro que, a sus 53 años, todavía es uno de los galanes más codiciados de la industria, pero ¡su corazón ya le pertenece a Flaminia Villagrán!



Aquí te dejamos la fotografía exclusiva, del archivo de TVNotas: