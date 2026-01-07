¡Se casa Leonardo García! Le da el anillo a su novia Flaminia en Guatemala tras rumores de rehabilitación

El 2026 arrancó con grandes sorpresas y Leonardo García no se quedó atrás. El actor decidió dar un paso decisivo en su vida personal y le propuso matrimonio a su novia, la doctora Flaminia Villagrán, aprovechando unas románticas vacaciones en Guatemala, donde eligió el momento perfecto para hacerle la importante pregunta.

En septiembre de 2024 un amigo de Leonardo García reveló a TVNotas que al principio todo era miel sobre hojuelas en la relación del hijo de Andrés García y la cirujana guatemalteca, pero que la relación empezó a ir mal y hasta hubo agresiones.

De acuerdo con el amigo de García, Flaminia estaba muy sacada de onda y le advirtió a Leonardo que primero sus hijos.

“Está enamorada de Leonardo, pero primero son sus hijos. No ha cedido. Ojalá él tome terapia para salvar su relación”, dijo el amigo de Leonardo García a TVNotas.

Poco después trascendió que, en efecto, Leonardo ingresó a una clínica de rehabilitación.

Al respecto, Leonardo dijo a las cámaras de ‘Ventaneando’ que se internó por un tema de depresión y no por dependencia a la bebida. Sin embargo, un mes atrás aceptó que decidió internarse debido a su depresión que lo llevó a consumir más alcohol.

“Sí empecé a tomar más... Más que nada fue por cuestión sentimental y por pérdidas. La depresión te lleva al trago. Cuando estás deprimido tomas más. Si estás deprimido te va a pegar mal”, comentó.

Flamina, novia de Leonardo García, habla de su situación con el alcohol / IG: @dra.flaminia

Leonardo García sorprendió a su novia Flaminia con lujoso anillo de compromiso

Leonardo García dio un paso importante en su vida personal al pedirle matrimonio a su novia, la doctora Flaminia. La romántica propuesta tuvo lugar en Guatemala, país de origen de ella y donde actualmente reside, convirtiendo el momento en una sorpresa muy especial.

De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, el actor sorprendió a su pareja con un anillo de compromiso tras cuatro años de relación.

La noticia fue acompañada de una fotografía en la que se ve a la doctora Flaminia besando a Leonardo en la mejilla mientras presume emocionada su anillo.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha compartido el anuncio en sus redes sociales, se sabe que la pareja está pasando unos días en Guatemala, esto porque ambos compartieron fotos en sus redes desde el país de Flaminia.

¿Quién es Flaminia Villagrán, prometida de Leonardo García?

Flaminia Villagrán es originaria de Guatemala, que se ha destacado tanto en el ámbito artístico como en el médico. Conocida recientemente por su relación con el actor mexicano Leonardo García, su vida profesional abarca dos mundos muy distintos.

Como cantautora, Flaminia produce música indie experimental, la cual describe como “fresca y sentimental”. Sus composiciones integran géneros como electrónica y piano, donde ella misma se encarga de la voz y la interpretación en el piano.

En el área de la salud, es una médico cirujana con especialidad en medicina estética y antienvejecimiento.

Es fundadora de una clínica especializada en tratamientos personalizados y ha mostrado su compromiso social a través de la fundación “Tu doctora en casa”, ayudando a comunidades vulnerables. Nació el 24 de agosto de 1982 y es madre de cuatro hijos.

