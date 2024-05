Leonardo García confiesa haber sido afectado por la partida de Andrés García y el desalojo de su departamento

Después del triste fallecimiento de Andrés García, su hijo Leonardo se ha enfrentado a múltiples desafíos. No solo ha tenido que sobrellevar el dolor y la tristeza del duelo, sino también afrontar un desalojo de su residencia en Polanco debido a una disputa con la empresa inmobiliaria.

En una reciente aparición en ‘Venga la alegría’, Leonardo García, de 51 años, reveló de manera franca cómo está su vida en medio de esta etapa complicada. Afrontar el doloroso proceso de duelo tras la pérdida de su padre, Andrés García, y a la vez lidiar con un conflicto relacionado con la propiedad de su departamento en Polanco, ha representado un reto monumental para el actor.

Leonardo García, Andrés García y Andrés García Jr. posando sonrientes y abrazados / Instagram: @leonardogarciaof

Leonardo García habla de su salud mental

“Hay que levantarse, ni modo, a echarle para adelante. Hay gente que no se levanta después de tantas cosas que llegan a pasar, pero bueno, aquí estamos otra vez”, comentó Leonardo Garcia a ‘Venga la alegría’.

Reconoció que superar esta situación no ha sido fácil, pero agradeció el apoyo invaluable de su pareja y amigos durante este proceso: “Costó trabajo la verdad, sinceramente mi pareja y mis amigos me dieron mucho apoyo”.

Leonardo García tuvo una relación de más de un año con Flaminia Villagrán / Instagram: @leonardogarciaof / @dra.flaminia

Leonardo García intenta recuperar su departamento por la vía legal

A pesar de las dificultades, Leonardo García muestra una actitud resiliente y determinada a seguir adelante para salvar su departamento en Polanco.

“Sí, estuve aprendiendo y estoy aprendiendo cosas hasta legalmente y todo estoy aprendiendo. Es muy duro. Pesa, y más cuando no solamente son años de carrera de estar aquí justamente, 22 años trabajando, y no es como que puedan decir: ‘Ah, heredó', o ‘Le regalaron’. No, fue con el dinero de todo mi trabajo de muchos años”, comentó Leonardo García.

¿Qué le pasó al departamento de Leonardo García?

El departamento de Leonardo García, ubicado en Polanco, se convirtió en el centro de atención tras su desalojo el pasado 4 de diciembre. El actor, hijo del difunto Andrés García, recurrió a sus redes sociales para denunciar el hecho, acusando a la inmobiliaria de fraude procesal.

Según García, personas ingresaron ilegalmente a su propiedad para notificarle del desalojo. La inmobiliaria, por su parte, afirmó que el actor no había realizado ningún pago. Sin embargo, Leonardo afirmó en ‘Ventaneando’ que contaba con pruebas que mostraban que había abonado más del 60% del valor del departamento, equivalente a 7 millones de pesos.

El actor aseguró haber sido mal asesorado en el proceso, lo que lo llevó a enfrentar esta situación desafiante. Este incidente ha generado una intensa controversia en los medios y en las redes sociales, donde se debate sobre los derechos del actor y la conducta de la inmobiliaria involucrada.

