Ariadna Gutiérrez revela que las hijas de Lupillo Rivera le “han dicho cosas súper ofensivas”

Pese a que ya salió de ‘La casa de los famosos Telemundo’, Ariadna Gutiérrez sigue lidiando con el drama que vivió allí, principalmente, por el “triángulo amoroso” que protagonizó con Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh.

Durante su última etapa en el reality, el cantante se mostró muy interesado en entablar una relación con ella. Si bien, en un principio, parecía que correspondería a sus sentimientos, al final le dejó en claro que solo lo veía como un amigo.

Este rechazo provocó que Lupillo se separara definitivamente del cuarto Tierra y acusara a Romeh de no haber respetado “el código de caballeros”.

Toda esta situación provocó que muchos internautas afirmaran que el artista estaba tratando a Ariadna como “su posesión”. Ante esto, ella sostuvo que el mexicano siempre se portó como “un caballero” con ella, pero que sí lo llegó a percibir como una “persona obsesiva” que la veía como “un objeto”.

Lupillo Rivera quiere demandar a Ariadna

Hace algunas semanas, Lupillo dijo que, una vez fuera del concurso, iniciará acciones legales contra Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera por “difamación”.

“Romeh, no tengo nada que responderte. Lo único que te puedo decir es que después de La casa de los famosos, tú, la muchacha (Ariadna Gutiérrez) y la otra señora (Maripily Rivera) vamos a estar en contacto muy seguido, porque las leyes de difamación son muy claras”, expresó en su momento.

Ariadna Gutiérrez reacciona a la posible demanda de Lupillo

A casi un mes desde las declaraciones del hermano de la fallecida Jenni Rivera, Ariadna platicó con ‘la Divaza’ en una transmisión en vivo para redes sociales. Durante la plática, dejó en claro que no le teme a una demanda por parte de Lupillo.

“Pues si quiere (que demande). Va a tener que demandar a todo el internet” Ariadna Gutiérrez

La celebridad también confesó que ha recibido mensajes “superfuertes” por parte de las hijas de Lupillo Rivera. Si bien no dio muchos detalles sobre su contenido, aseguró que los tiene guardados, en caso de que el cantante sí proceda en su contra.

“¿Que sus mismas hijas me ataquen y me digan cosas muy feas? Todo lo tengo guardado. Porque las hijas directamente me han atacado. Me han dicho cosas súper ofensivas, cosas que directamente vienen de ese lado. No me he metido con ellas, pero esas niñas se están portando súper feo conmigo y todo lo estoy guardando”, señaló.

Hasta el momento, las hijas de Lupillo Rivera no se han pronunciado sobre lo dicho por Ariadna. Sin embargo, no han dudado en defender a su padre en redes sociales y asegurar que todo es “pura difamación”.

