¿Nicole Curiel ha sido amenazada por decir que es hija de Leonardo García? “No quiero problemas”

Nicole Curiel, la hija no reconocida de Leonardo García vuelve al centro del huracán mediático al revelar que ha sido víctima de amenazas por hablar abiertamente sobre su origen y vínculo biológico con el actor Leonardo García.

Aunque él nunca ha confirmado públicamente la paternidad, Curiel insiste en que es hija de Leonardo, fruto de una relación del actor en su juventud con una modelo.

Nicole Curiel, hija de Leonardo García, forma parte de los debuts de esta temporada de Teatro en breve 2025 / Alex Isunza / TVNotas

¿Nicole Curiel ha recibido amenazas?

En entrevista con Ventaneando, la actriz aseguró que no solo ha enfrentado rechazo, sino también intentos de intimidación por parte de personas cercanas al entorno del actor.

“Me han buscado otras personas por parte de él. No quiero decir nombres, porque no me quiero meter en un problema”, expresó Curiel.

Aunque evita dar detalles, asegura que ha tenido que enfrentar ataques, y recalca que nunca ha buscado conflicto ni atención mediática a costa del apellido García.

¿Qué opina Nicole Curiel sobre la figura paterna que nunca tuvo?

A pesar de que para muchos sería un golpe emocional no ser reconocida por un padre famoso, Nicole Curiel ha mostrado una madurez admirable. La actriz dejó claro que no le interesa forzar una relación con Leonardo García ni busca obtener algo de él.

“No tengo nada que perdonar. Él tomó las decisiones que tuvo que tomar. Y a mí tampoco se me antoja estar con otras personas que no figuraban en mi vida”, declaró con seguridad.

Para ella, el apellido no define su identidad. “La verdad, no, (no me duele). No hay nada que reconocer. No soy la única persona que no tiene el apellido de un papá y no me ha hecho falta. Tengo mucha mamá y muchos abuelos”, expresó.

Además, aclaró que no espera un acercamiento, reconciliación ni tampoco una validación pública.

Hija no reconocida de Leonardo García / IG

¿Qué opinó Nicole Curiel sobre las polémicas de Leonardo García?

En medio de las recientes polémicas que rodean a Leonardo García, su supuesta hija no reconocida también se pronunció al respecto. En especial, sobre los rumores que apuntan a que el actor habría estado internado en rehabilitación luego de agredir a su entonces pareja, Flaminia Villagrán. Una fuente a TVNotas, sugiere que la modelo habría exigido que el actor tratara su temperamento como condición para no interponer una denuncia. Al respecto, Nicole respondió:

“Uy, pues me da muchísima lástima la verdad. Pobre de la persona que esté al lado de él si es que esto es real, porque es algo que nadie tiene que aguantar”, declaró Nicole.

Aunque evitó profundizar en detalles y no afirmó conocer la veracidad de los hechos, su comentario no deja de ser una crítica indirecta. “Y si eso no pasó, pues también me daría mucho gusto que no sea cierto”, añadió.

Esto en cuanto a la presunta agresión. En cuanto a su recaída en el alcohol, dijo: “Si es verdad, de verdad, espero que pueda salir de ahí. Solo es una foto. No se sabe más. No lo sé. No lo estoy defendiendo, pero luego las cosas las exageran mucho”, indicó.