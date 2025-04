Leonardo García recayó en la bebida ¡Se fue de fiesta tres días! ¿Agredió a su novia?

En septiembre de 2024, un amigo cercano de Leonardo García nos reveló que el actor tenía problemas con el alcohol y otras sustancias, lo que lo llevó a violentar a la cirujana plástica Flaminia Villagrán. Ella lo internó en una clínica de rehabilitación.

Hoy, medio año después, nos enteramos de que, lamentablemente, recayó en la bebida.

Leonardo García fue internado en una clínica de rehabilitación

Una persona cercana a él nos contó: “En julio del año pasado, se puso bastante intenso y en un ataque de ira violentó a su novia. Ella lo internó en una clínica de rehabilitación en Morelos, donde permaneció 3 meses”.

“A pesar de que ambos se aman, ella es una mujer determinante. Que él aceptara internarse fue una condición que le puso para que la relación siguiera”.

“Cuando él no bebe, es un gran hombre, muy hogareño. Tiene ya casi 3 años con su pareja y se llevan muy bien. La gente pensará que Leonardo es un tipo rudo, machista, pero no es así. Es muy dedicado a su pareja. Todo marcha miel sobre hojuelas”. Fuente TVNotas

¿Leonardo García recayó en las adicciones?

“En el plano profesional, al parecer, en unos días estrenará en Monterrey la obra de teatro Soltero, casado, viudo, divorciado. Acude puntual a sus ensayos, pero el pasado 21 de marzo recayó en el alcohol”.

“Ese día estuvo en un evento del productor Enrique Gou y se encontró con unos amigos, entre ellos a Sian Chiong. Llegó solo, porque su novia tuvo que viajar a Guatemala, al evento del Fashion week ”.

“Al principio, Leonardo solo bebía refresco mientras platicaba con Sian. De ahí lo invitaron a otro lugar. No sé por qué lo hicieron si bien que sabían del problema de alcohol del que intenta salir”.

“Los amigos no tuvieron reparo en subir fotos donde se les ve enfiestados. Leonardo se la siguió por 3 días. Aprovechó la ausencia de su novia”. Fuente TVNotas

“Él carga aún con el sentimiento de haber perdido su departamento por un fraude inmobiliario y otras cosas de la infancia que no ha podido superar. Flaminia ha sido un pilar importante para él, pero no falta el amigo que lo sonsaca y él se dejó llevar”.

Le preguntamos si en esta ocasión consumió drogas, y nos comentó: “No, me dijo que solo fue alcohol, pero es una puerta a las drogas. Sabe que no debe consumirlo. No sé si ella ya se enteró, pero a través de la revista lo hará. Ojalá no lo termine, porque sabemos que lo tenía sentenciado”.

“Lo cuida mucho. Pagó todos los gastos de su rehabilitación. Está siempre al pendiente de él. Esperemos esto haya sido solo un resbalón y siga con su programa de AA (Alcohólicos Anónimos). Ambos tienen planes de boda. Ojalá esto no los empañe y él salga avante de esto”, concluyó.

¿Cuáles han sido los problemas de Leonardo García con la bebida y las sustancias?

JUL. 2011 Su exnovia, Andrea Portos , nos contó que lo dejó por ser, supuestamente, “agresivo, celoso y drogadicto”.

nos contó que lo dejó por ser, supuestamente, SEPT. 2011 Durante una noche de copas, sufrió una caída en un antro y tuvo que ser hospitalizado.

2015 Una persona de la producción contó que Leo detuvo la grabación de Tanto amor debido a que, aparentemente, llegó borracho.

Una persona de la producción contó que ABR. 2024 En el aniversario luctuoso de su padre, Leonardo negó rotundamente que tuviera problemas con el alcohol.

En el aniversario luctuoso de su padre, AGO. 2024 Un amigo del actor nos dijo que, supuestamente, tenía problemas de ira y violentó a Flaminia.

Un amigo del actor nos dijo que, supuestamente, SEP. 2024 Otro amigo cercano de Leonardo reveló que el actor fue internado en una clínica de rehabilitación en Morelos para controlar su ira. Dijo que también

ingresó por consumo de otras sustancias. “Entró no solo por la ira, los malos comportamientos y el humor explosivo que tiene. También por sentirse ingobernable, entrarle duro al ‘chupe’ y consumir sustancias tóxicas”.



¿Quién es la novia de Leonardo García?

Flaminia nació el 24 de agosto de 1982 en Guatemala.

Es cirujana plástica. Se graduó en Guatemala, en 2011. También es cantautora y produce música indie experimental.

Empezó a cantar en 1998. En 2001 ganó un concurso en la CDMX. En 2011 lanzó su primer álbum como solista.

Es dueña de un restaurante de comida mexicana.

¿Quién es Leonardo García?

Es hijo del actor Andrés García y de Sandra Vale.

Lo hemos visto en películas como:

El día del compadre (1983),

Dos hermanos buena onda (1993),

Bésame en la boca (1995),

El de la camisa negra (2007)

Gol de plata (2022).

Participó en las telenovelas:

Prisionera de amor (1994),

Ellas, inocentes o culpables (2000),

Por ti (2002),

Belinda (2004),

Los Rey (2012) y

Tanto amor (2015-2016).

También ha estado en diferentes puestas en escena y programas de TV. Pronto lo veremos en la obra Soltero, casado, viudo, divorciado.