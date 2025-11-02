¿Murió Lyn May? Circula rumor en redes sociales con video hecho con IA

Luego de que Leticia Calderón fuera víctima de la inteligencia artificial con un video viral que anunciaba su muerte usando la voz de Galilea Montijo, la vedette y actriz Lyn May preocupó a sus seguidores con un video similar.

En TikTok se volvió viral un clip con la imagen y voz del creador de contenido Eddy Niebla, en el que se anunciaba falsamente que la vedette había sido encontrada sin vida.

A pesar de que el video no provenía de ningún medio ni de fuentes oficiales, esto no evitó que se volviera viral, lo que desató la preocupación de sus seguidores, algunos de los cuales cayeron en la trampa de la desinformación.

Checa: Lyn May intentó irse de este plano al ver su rostro tras inyectarse aceite: “No me quería ver en un espejo”

La vedette Lyn May dio a conocer su secreto de la eterna juventud / Instagram

Lyn May desmiente su muerte tras rumor con video con inteligencia artificial

Ante el rumor, la propia Lyn May lo desmintió y aprovechó el Día de Muertos para compartir una sesión de fotos relacionada con la celebración mexicana.

"¿Que si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo, eternas, nunca nos vamos a morir. ¡Feliz Día de Muertos y Halloween a todos!”, compartió en redes sociales.

Además, con sus 72 años, Lin May goza de buena salud y afortunadamente continúa activa en la gira de la obra Perfume de Gardenia, que se presentó recientemente en McAllen, Texas.

Mira: ¡Lyn May en busca de un milagro! Visitará especialista en Los Ángeles

¿Quién es Lyn May y en qué películas ha actuado?

Lyn May, cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, es una reconocida vedette, actriz y cantante mexicana nacida en Acapulco, Guerrero, en 1952. Se convirtió en un ícono del espectáculo mexicano, especialmente durante las décadas de los 70 y 80, destacando en el cine de ficheras y con sus presentaciones en cabarets y televisión.

Comenzó su carrera como bailarina en el cabaret El zorro y posteriormente en el Tropicana de Acapulco. Fue descubierta por el comediante Tin Tan y, más tarde, por el periodista Pedro Cardona, quien la llevó al famoso programa Siempre en Domingo.

Aprendió danzas hawaianas y tahitianas, incorporándolas a su estilo como vedette. Participó en películas como “Tívoli”, “Las ficheras”,"La casa que arde de noche” y “Chile Picante”, entre muchas otras.

Lyn May se sometido a múltiples procedimientos estéticos. Uno de ellos le provocó un desfiguramiento facial por una mala praxis: le inyectaron aceite de cocina en el rostro. Este incidente afectó su salud emocional, pero logró superar la crisis y continuar con su carrera artística.

A sus 72 años, Lyn May sigue activa en el mundo del entretenimiento. Actualmente participa en “Perfume de gardenia”.

Mira: Comparan a Ninel Conde con Lyn May por su cambio físico y ella se defiende: “Corazones resentidos”