Lyn May intentó irse de este plano al ver su rostro tras inyectarse aceite: “No me quería ver en un espejo”

Lyn May es en una de las celebridades más importantes en la farándula mexicana. Ganó reconocimiento tras participar en el famoso cine de ficheras, en el que destacó por su envidiable figura y el baile, entre otras habilidades que le valieron el título de vedette.

Desafortunadamente, la actriz también es conocida por haberse inyectado aceites en su rostro, pues quería verse más bella de lo que ya era. No obstante, este tratamiento resultó perjudicial y terminó por desfigurarla irreversiblemente.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la famosa contó que, en aquel momento, la convencieron de hacerse “ciertos arreglos”, afirmándole que luciría aún mejor, pero, al ver la terrible consecuencia de su decisión, pensó en dejar este plano.

Lyn May se sincera y revela que intentó ponerle fin a su existencia

Durante la conversación, la vedette relató cómo dos mujeres la abordaron en un bar de Zona Rosa y le prometieron que, si se hacía ciertos “arreglos en su rostro”, se vería mucho mejor.

“Estaba yo en el Tropicana de la Zona Rosa cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas. Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: (me dijeron) ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, dijo.

La celebridad señaló que esta decisión la hizo sufrir mucho y hasta intentó llegar hasta las últimas consecuencias, pues no podía soportar verse en el espejo.

“Llegó el momento en que me quise m...r. No me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía '¿Por qué? ¿Por qué' y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir. No quería salir. No quería nada. Empecé a quitarme (los efectos) poco a poco, pero era una cicatriz o una bolita”. Lyn May

Lyn May mencionó que, en aquella época, este tipo de tratamientos estaban muy de moda, pese a las consecuencias que acarreaban.

“Olía a aceite como a medicamento. Eran, creo, aceites para la gripa. Estaban muy de moda. Todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite, porque si hubieran sido biopolímeros sí me mu...ro”, indicó.

Para finalizar con el tema, le recomendó al público que no se inyectaran cosas dañinas en su cuerpo, y menos cuando se es joven.

“No se inyecten. Si se quieren inyectar, que ya sea después de los 50. Yo lo hice porque estas señoras me convencieron. Yo estaba muy chiquita. No sabía lo que hacía. (Me he operado para recuperarme) muchas veces. Si no hubiera sido por mi madre, yo ya no estaría aquí”, concluyó.

