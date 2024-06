¡Lyn May en busca de un milagro! Visitará especialista en Los Ángeles

Lyn May, a sus 71 años, sigue luciendo una figura espectacular. Continúa vigente con sus canciones, presentaciones y participaciones en televisión y cine.

A los 25 años vivió uno de los peores momentos de su vida al inyectarse aceite en la cara. Su rostro quedó desfigurado y pensó en quitarse la vida. Desde entonces no ha parado en la lucha por mejorar el aspecto de su cara.

“Tuve la desgracia, no de hacerme cirugías, sino de inyectarme la cara. Llegaron unas tipas, cuando yo tenía como 25 años, y me dijeron: ‘Te vamos a poner un aceite, que es colágeno, en las mejillas para que se te hagan unos pómulos bonitos’. Y me inyectaron un aceite horrible”. Lyn May

“Estaba muy joven. No necesitaba nada y tenía una cara preciosa. Estas mujeres llegaron para sacarme dinero. Quería mor.... Tomar pastillas y envenen.... No podía ni verme al espejo. Rompí todos los que había en casa. Estaba en pleno éxito de mi carrera, en el teatro Blanquita bailando. Son cosas que por algo pasan en la vida”.

Mira: MasterChef Celebrity: Entre pleitos, trajineras y traiciones ¡Una celebridad decide abandonar el programa

Así logró salir adelante Lyn May, tras sus traumas y dificultades

“Me ayudó mucho el baile. Mi trabajo. Tuve que ir con un psicólogo mucho tiempo. Me ayudó a aceptarme, quererme y sentirme bien. Me dijo que con el tiempo iba a salir eso e iba a quedar como antes”.

Esto no fue un impedimento para seguir triunfando, haciendo cine y continuar con sus presentaciones: “Ahorita, con la ayuda de un médico que me ha estado quitando las bolitas, estoy mucho mejor. La gente me acepta como soy”.

Lin May joven / Instatgram: @lyn_may

La vedette nos contó ¿cómo se ve en el espejo?: “Me veo bien y, cuando me maquillan, quedo muchísimo mejor. Me pongo a bailar y lo que veo en el espejo es cómomuevo las caderas y eso me hace sentir bien. Pero voy a ir a Los Ángeles a ver un doctor para que me arregle bien mi carita”.

“No es que yo me alabe. Si me tocan, mis piernas están firmes de tanto baile, y mi panza parece una mesita”.

“Pienso en volver a ponerme busto. Me quité las prótesis porque se tienen que cambiar cada 10 años. Ahorita tengo mi busto, que es pequeño. No sé si lo haga porque en el escenario, como hago maromas, brinco y puedo saltar más porque no me pesan. Me veo más natural”.

Mira: Cristina Nodal publica fotos junto a Cazzu tras confirmación de romance de su hijo con Ángela Águilar

Lyn May posando cuando era joven en fotografía blanco y negro / Instagram: @lyn_may

“Soy muy elástica porque tengo muchos años haciendo ballet. Mi alimentación es sencilla, nada de lácteos ni carne. Así que, de salud, estoy perfecta”.

“A mis canciones les ha ido muy bien ‘La loba’, ‘Claro que yes’, ‘Mambo Lupita’, ‘Todos nos morimos’, ‘Al corazón le vale’, ‘Lo que a mí me gusta’ y viene una que se llama ‘Envidiosa’. Estoy sacando de todo. Ahora mi público son los jóvenes y me apoyan mucho. Los que me iban a ver cuándo yo inicié ya no salen”.

Lin May quiere colaboración con Yailín ‘La más viral’

“Me gustaría hacer un dueto con Yailín ‘La más viral’. Trabajé con Natanael en la serie Vgly. Es muy lindo, educado, culto y tranquilo. Me falta con Peso Pluma, pero es muy creído. Gracias al cielo que me va bien”.

Mira: Anahí cuenta toda la verdad sobre RBD: Habla del exmánager, las auditorías y otro reencuentro del grupo

Lyn May rubia con labios rojos / Liliana Carpio

Si le gustaría participar en Siempre reinas, nos dijo: “Como Siempre reinas, no. Pero como Siempre reina, sí. Para mí solamente. No necesito salir en un grupo porque yo solita puedo llenarlo todo”, finalizó

Enuentra más historias como esta en tu revista TVNotas impresa o digital. ¡No te la pierdas!