Vedette mexicana confiesa presencias y sueños con monstruos tras despedidas de amigas fallecidas

La vedette mexicana Lyn May compartió recientemente una experiencia intensa que impactó su percepción de la muerte. En una conversación para el canal Creepypastas Everywhere, la artista detalló cómo tras estos momentos comenzó a percibir presencias extrañas ya tener sueños con figuras monstruosas, hechos que la llevaron incluso a buscar ayuda profesional. ¿Ahora ve fantasmas?

Lyn May confesó que desenterró a su esposo… y durmió junto a su cuerpo por varios días. / IG: @lyn_may_

¿Qué experiencias vivió Lyn May tras maquillar a Rossy Mendoza y Sasha Montenegro?

Durante la charla, Lyn May relató que, aunque se considera escéptica respecto a lo paranormal, tras maquillar a las también redettes Rossy Mendoza y Sasha Montenegro comenzaron a notar fenómenos que describieron como perturbadores.

“Veía que todo se movía, que había un hombre aquí, otro allá… soñaba con monstruos… fue una cosa terrible” Lyn May

Estos episodios no se limitaron a sensaciones momentáneas. La artista aseguró que incluso dos meses después de maquillar a sus amigas, continuaba percibiendo presencias y figuras que no podía explicar. La intensidad de estas experiencias la llevó a evitar asistir a funerales de otros colegas, algo que nunca antes había considerado.

Lyn May y Shasha Montenegro / Especial

¿Cómo influyó la relación de Lyn May con Carmen Salinas y Pedro Plascencia en estas experiencias?

La artista Lyn May explicó que su vínculo con la actriz Carmen Salinas y su hijo Pedro Plascencia fortaleció su conexión con el mundo de los muertos. Cuando Pedro fue diagnosticado con cáncer, la vedette fue una de las primeras personas en acompañarlo a buscar segundas opiniones médicas, consolidando una relación cercana que traspasó lo profesional.

Tras el fallecimiento de Pedro, Lyn May fue la encargada de maquillarlo para su despedida.

Cuando se murió su hijo lo maquillé yo porque ella estaba en un mar de llanto… era mi arreglista, él me hacía mis arreglos de mis canciones. Lyn May

Este episodio, junto con el de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro, parece haber intensificado las percepciones que ella misma describe como paranormales.

Carmen Salinas y su hijo Pedro Plasencia / Captura de pantalla

¿Cómo afectó para Lyn May estas vivencias paranormales en su relación con los funerales y el duelo?

La viuda del empresario Antonio Chi-Xuo Lyn May reconoció que, a raíz de estas experiencias, su participación en funerales cambió drásticamente.

“Ahora que me dicen ‘ya murió alguna artista’, ya no voy. Han fallecido varias de mis compañeras últimamente y no he ido porque me quedó eso de estarlas maquillando, de estar con ellas… de quererlas tanto” Lyn May

Lyn May señaló que, aunque trata de distraerse con otras actividades, como las clases de baile, las manifestaciones sensoriales no cesan. En ocasiones percibe siluetas moviéndose y riéndose, sin recibir mensajes directos. La artista se enfatizó que estas vivencias no solo han afectado su percepción de la muerte, sino también su manera de enfrentar el duelo y la pérdida dentro de su círculo cercano.

