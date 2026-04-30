¿Victoria Kühne le duró poco el romance con Cristian Castro? Toma drástica decisión tras presumir su relación

Lo que parecería una historia de amor y que se presumió en redes sociales. ¿Se desvaneció? Rumores comenzaron a surgir en internet, luego de que Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, borrara la fotografía del cantante con la que anunciaron su noviazgo.

Hace unos días la publicación se hizo viral y dio a conocer que el hijo de Verónica Castro ya tenía pareja, pero ¿por qué borró la foto? Aquí están los detalles.

El cantante y la empresaria anunciaron su noviazgo hace un par de días. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: ¿Nodal en problemas familiares? Lanza tremendo discurso en pleno concierto: “La propia sangre te puede fallar”

¿Cómo anunciaron Victoria Kühne y Cristian Castro que ya son pareja?

Durante el fin de semana pasado, Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, anunció la relación con el cantante en una publicación, donde se ve felizmente enamorados a ambos.

La fotografía rápidamente se hizo viral, donde la empresaria está abrazando al cantante. Ambos se encontraban en un viaje en Nueva York.

Tal y como se mencionó, la fotografía fue la manera en que la pareja anunció que ya estarían en una relación.

También puedes leer: Hospitalizan y operan a Mario Bautista tras fuerte nocaut en Supernova Génesis 2026: este es su estado de salud

¿Por qué Victoria Kühne borró la fotografía abrazada con Cristian Castro?

A su llegada a la Escuela Superior de Música en Monterrey, la prensa increpó a Victoria Kühne e inmediatamente le preguntaron sobre su relación con Cristian Castro.

La empresaria explicó que le gusta mantener su vida privada lejos de las redes sociales, por lo que no dio detalles de su relación con el cantante.

“Ustedes saben que yo nunca he hablado de mi vida personal y es algo que me encantaría que se quedara así, pero les agradezco mucho el interés”. Victoria Kühne.

Al volver a cuestionar sobre su relación con Cristian Castro, no quiso dar detalles. Solamente dijo estar contenta.

“Estoy muy contenta, yo siempre estoy muy contenta, siempre estoy feliz. No, de verdad que muchas gracias, pero no, yo no quiero hablar de mi vida personal, les repito, nunca lo he hecho, ustedes saben que les tengo mucho respeto, mucho cariño”. Victoria Kühne.

Aunque no dio detalles de las razones por las que borró la fotografía con el cantante de sus redes sociales, al parecer Victoria quiere mantener su relación en privado y no quiso que este momento estuviera público para todos. ¿Será?

Victoria Kühne es la nueva pareja de Cristian Castro. / Foto: IG: victoriakuhne.

Puedes leer: Divorcio Alexis Ayala y Cinthia Aparicio: Revelan las causas por las que presuntamente terminaron, ¿infidelidad?

¿Quién es Victoria Kühne, novia de Cristian Castro?

Victoria Kühne tiene actualmente 39 años de edad, quien es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Es propietaria de Victoria Records, empresa que sus padres fundaron cuando ella solo tenía 11 años de edad y tiene su nombre.

Cuenta con un estudio en Monterrey, que se destaca por ser de los más relevantes de Latinoamérica. Victoria Kühne tiene reconocimiento en la música y las producciones audiovisuales.