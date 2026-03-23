Cristian Castro revela cómo vive orientación sexual, ¡hace importante sobre su intimidad! ¿Ya no más mujeres?

Cristian Castro habló recientemente sobre cómo vive su orientación sexual y explicó aspectos de su vida íntima, en medio de las especulaciones de sus rupturas y reencuentros con Mariela Sánchez, ¿qué dijo el cantante respecto a este tema? Te contamos todos los detalles.

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Cristian Castro habla de su vida personal, su sexualidad y su perspectiva sobre las relaciones sentimentales. / Redes sociales

¿Cristian Castro regresó con Mariela Sánchez?

La vida personal de Cristian Castro comenzó a sonar luego de que su hermano, Michel Castro, fuera cuestionado sobre un posible reencuentro con Mariela Sánchez. La historia entre el cantante y la empresaria ha atravesado distintas etapas desde que iniciaron su relación en 2023, incluyendo separaciones y reconciliaciones que han sido seguidas de cerca.

En un reciente encuentro con medios, Michel Castro evitó confirmar si su hermano habría retomado la relación con Mariela Sánchez. Sin embargo, señaló que el intérprete se encuentra “muy enamorado”, sin dar más detalles sobre la identidad de su actual pareja. Esta declaración abrió nuevas interpretaciones en torno a la situación sentimental del cantante.

El propio Michel también indicó que no conoce a la persona con la que su hermano estaría actualmente, al afirmar: “Yo todavía no (no la conozco)”. Mientras tanto, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Cristian Castro ni de Mariela Sánchez sobre una posible reconciliación, por lo que la información continúa sin confirmación directa de los involucrados.

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¡Lo dijo todo! Cristian Castro revela cómo vive su sexualidad en esta etapa de su vida. / Redes sociales

¿Qué dijo Cristian Castro sobre su orientación sexual?

Cristian Castro declaró recientemente que vive en celibato, tema que abordó al compartir su postura personal sobre las relaciones.

El celibato es la decisión de abstenerse de mantener relaciones sexuales, ya sea por motivos personales, espirituales o de estilo de vida. Esta elección puede ser temporal o permanente, y responde a convicciones individuales que cada persona define en función de su propio contexto.

“Ya me retiré, retírense, ustedes también pueden, poco a poco váyanse retirando. Cómo no voy a querer (novia), voy, les pongo el anillo y vámonos a casa”, dijo el cantante de temas como “Por amarte así” y “Azul”, sin dar más detalles sobre su situación sentimental.

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Cristian Castro abre su vida personal y habla sobre su sexualidad y relaciones. / Fotos: IG/cristiancastrooficial2025

¿Cuándo son los conciertos de Cristian Castro en la Ciudad de México?

Las declaraciones sobre la sexualidad de Cristian Castro surgieron en un momento en el que el intérprete mantiene actividad en los escenarios, tras presentarse recientemente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en el Domo Care de Monterrey, Nuevo León.

Además de estas actuaciones, el cantante tiene previstas nuevas fechas en la Ciudad de México, específicamente el 14 y 15 de agosto en el mismo recinto de Reforma. Con estos conciertos programados a lo largo del año, continuará su presencia en este foro, donde se ha presentado en diferentes momentos de su trayectoria artística.

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