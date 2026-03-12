Cristian Castro rompe el silencio sobre sus hijos, ¡manda inesperado mensaje a Valeria Liberman! ¿Reconciliación?

Cristian Castro, el “Gallito feliz” rompió el silencio sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, y se deshizo en elogios por su disciplina académica y su vida personal. Además, en plena racha de conciertos en el Auditorio Nacional, sorprendió con un mensaje directo para su exesposa, la abogada argentina Valeria Liberman, con quien protagonizó uno de los divorcios más mediáticos de la farándula latina.

Cristian Castro ha estado en el centro de la polémica por sus relaciones amorosas. / Fotos: IG/cristiancastrooficial2025

¿Qué dijo Cristian Castro sobre sus hijos Simone y Mikhail tras su presentación en el Auditorio Nacional?

Cristian Castro habló por primera vez de sus hijos mayores, Simone y Mikhail, a la salida del Auditorio Nacional, donde ha tenido una exitosa racha de presentaciones. El hijo de “el Loco” Valdés dio un vistazo a la vida universitaria de sus primogénitos y confirmó lo que muchos fans querían escuchar: están bien, enfocados y felices. En sus palabras, el cantante de “Azul” sonó orgulloso y agradecido por el presente de sus chicos, quienes ya son adultos, tienen alrededor de 19 y 21 años, estudian una carrera y mantienen relaciones de pareja estables.

Cristian Castro “Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando economía mi hijo y mi hija está estudiando psicología, estoy la verdad muy orgulloso, se ven muy bonitos, tienen su parejas, lo veo muy bien, a la mamá también la veo muy pues educándolos, la verdad agradecido”.

Las palabras del intérprete sorprendieron porque rara vez habla públicamente de su vida familiar. De hecho, durante años ha mantenido a sus hijos lejos de los medios, lo que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

Cristian Castro y sus hijos

¿Qué mensaje le envió Cristian Castro a su exesposa Valeria Liberman tras ruptura con Mariela Sánchez?

Además de hablar de sus hijos, así como tras su ruptura con Mariela Sánchez, Cristian Castro aprovechó el momento para dirigir un mensaje directo a su exesposa, Valeria Liberman. Más que polémico, fue contundente y agradecido: reconoció el papel fundamental que la abogada argentina ha tenido en la formación y disciplina de Simone y Mikhail, especialmente en el ámbito universitario.

“Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y, sobre todo, los ha guiado hacia la universidad, hacia La academia que eso me preocupaba muchísimo, pues es lo que me faltó a mi ¿verdad?”. Cristian Castro

Las declaraciones sorprendieron a muchos seguidores, ya que durante años la relación entre ambos estuvo marcada por fuertes conflictos legales y mediáticos.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Cristian Castro y Valeria Liberman y qué pasó realmente entre ellos?

La historia de amor entre Cristian Castro y Valeria Liberman comenzó a inicios de los años 2000. Según diversas versiones, el cantante quedó cautivado por la abogada argentina tras conocerla en un restaurante de Puerto Madero.

A pesar de que el romance avanzó rápidamente, desde el principio hubo tensiones familiares. Incluso, se llegó a decir que la relación no contaba con la aprobación total de la familia del cantante, lo que generó controversia desde el inicio.

Aun así, la pareja decidió formalizar su relación y se casaron el 31 de julio de 2004 en Miami, en una ceremonia bajo rito judío.

Durante los primeros años, la relación parecía estable y juntos formaron una familia con el nacimiento de sus hijos:



Simone (2005)

Mikhail Zaratustra (2007)

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir conflictos que terminarían por romper la relación.

Cristian Castro y Valeria Liberman

¿Por qué el divorcio de Cristian Castro y Valeria Liberman se convirtió en uno de los más escandalosos?

El matrimonio terminó oficialmente en 2009, pero la separación estuvo marcada por fuertes acusaciones y una batalla legal que acaparó titulares en toda la prensa de espectáculos.

En su momento, Valeria Liberman declaró ante tribunales que había sido víctima de maltrato por parte de Cristian Castro. Aunque las acusaciones no se comprobaron completamente, el tema generó un enorme impacto mediático y dañó la imagen pública del artista.

Además, el proceso incluyó una disputa por la custodia de sus hijos, que finalmente quedó en manos de Liberman, según lo establecido por las autoridades.

Con el paso de los años, la tensión mediática se fue diluyendo. Diversos reportes señalaron que ambos lograron mantener una relación más tranquila enfocada en el bienestar de Simone y Mikhail