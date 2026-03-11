Cristian Castro detiene su show en el Auditorio Nacional para besar a Julio César Chávez “mirarte es lo más lindo”

En medio de un concierto lleno total en el Auditorio Nacional, Cristian Castro protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. El cantante interrumpió su show para rendir un inesperado homenaje al legendario boxeador Julio César Chávez, quien se encontraba entre el público.

La escena tomó por sorpresa a los asistentes. Las luces se apagaron de repente y el intérprete pidió que el público se pusiera de pie para recibir a una figura muy especial. Segundos después, el excampeón mundial subió al escenario y el cantante no dudó en demostrarle su admiración con un gesto que pocos esperaban

Cristian Castro ha estado en el centro de la polémica por sus relaciones amorosas. / Fotos: IG/cristiancastrooficial2025

¿Qué pasó entre Cristian Castro y Julio César Chávez en el Auditorio Nacional?

Durante su presentación, Cristian Castro decidió hacer una pausa inesperada para reconocer la presencia del histórico campeón del boxeo mexicano. El cantante pidió al público que lo recibiera con aplausos antes de invitarlo a subir al escenario.

Cuando Julio César Chávez se acercó, el intérprete lo tomó de las manos y, visiblemente emocionado, le agradeció su presencia frente a miles de espectadores. Fue entonces cuando realizó el gesto que se robó la noche: inclinarse para besarle la mano, lo que desató una fuerte ovación en el Auditorio Nacional.

El momento fue acompañado por unas palabras del cantante que reflejaron su respeto y admiración hacia el pugilista:

“Como todo un antagonista y no un protagonista, en el público hoy se encuentra Julio César Chávez y quiero pedir el mejor de los aplausos a este señor. Qué hermoso, mirarte es lo más lindo, gracias”.

El público reaccionó con gritos y aplausos. Aunque muchos asistentes no entendían de inmediato lo que estaba sucediendo, el ambiente se llenó de emoción y reconocimiento para una de las leyendas del deporte mexicano.

¿Cómo reaccionó Julio César Chávez al gesto de Cristian Castro?

El gesto de Cristian Castro no pasó desapercibido para el ex campeón mundial. Julio César Chávez respondió con un abrazo al cantante y compartió con él algunas palabras breves sobre el escenario.

La interacción entre ambos fue corta, pero suficiente para encender la emoción entre los asistentes. Los aplausos y gritos del público no se detuvieron durante varios segundos, convirtiendo ese instante en uno de los más recordados del concierto.

Muchos fans destacaron que el momento reflejaba una amistad auténtica entre dos figuras muy queridas en México

¿Cuál es la historia de amistad entre Cristian Castro y Julio César Chávez?

La amistad entre Cristian Castro y Julio César Chávez se remonta a los años noventa, cuando ambos vivían momentos cruciales en sus carreras: Cristian como una de las mejores voces del pop latino, y Chávez como el “César del Boxeo” que arrasaba con rivales y récords. No era raro ver a Cristian en primera fila durante las peleas del campeón, animándolo con devoción de fan. Del otro lado, Julio César ha compartido más de una vez su admiración por la música del cantante, reconociéndolo como una de las voces más potentes del país.

Con el tiempo, el boxeador desarrolló con el artista un trato cercano, de hermano mayor o incluso casi paternal: consejos de vida, recomendaciones para mantener la estabilidad emocional y palabras francas de alguien que lo ha visto todo arriba y abajo del ring.