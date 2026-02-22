Maribel Guardia recuerda lucha contra adicciones de Julián Figueroa: ¿El chip tuvo algo que ver con su muerte?

En medio de versiones que han circulado sobre la muerte de Julián Figueroa y el tratamiento con un chip de naltrexona, Maribel Guardia habló sobre los esfuerzos que realizó para apoyar a su hijo en su proceso contra las adicciones. La actriz y cantante reveló que lo internó en distintas ocasiones con la esperanza de que pudiera salir adelante, una decisión que, explicó, tomó buscando su bienestar.

Julián Figueroa y Maribel Guardia lucharon contra las adicciones por muchos años. / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre la muerte de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, volvió a la polémica, luego de que Imelda Garza Tuñón se pronunció sobre el tema. De acuerdo con los informes oficiales, el hijo de Maribel Guardia falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Sin embargo, recientes declaraciones de la viuda del cantante generaron comentarios en torno a un implante de naltrexona que el cantante recibió meses antes, versiones que posteriormente fueron desmentidas por el vendedor del dispositivo.

A través de sus redes sociales, Imelda Garza Tuñón habló sobre el procedimiento y señaló a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, asegurando que él habría presuntamente obligado a Julián Figueroa a colocarse el implante a principios de 2023. En su mensaje sostuvo que el tratamiento, utilizado para atender adicciones, no fue acompañado de la terapia correspondiente.

Según su versión, tras el procedimiento Julián presentó complicaciones de salud: “El imb*cil de Marco le puso un implante de naltrexona a principios del 2023 y no dejó que hiciera la terapia. Julián siguió con las sustancias, primero vinieron las convulsiones, luego parálisis de la mitad del cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo”, expresó.

Maribel Guardia revela que anexó a Julián Figueroa

Maribel Guardia compartió que en distintas ocasiones buscó apoyo profesional para tratar las adicciones de su hijo Julián Figueroa en centros de rehabilitación. La revelación ocurrió durante una conversación con Julio César Chávez, en la que ambos hablaron sobre los procesos de internamiento y las dificultades que enfrentan las familias cuando un ser querido atraviesa por adicciones.

“Hay gente que con un internamiento se salva y la deja, yo a Julián lo interné muchas veces, con la esperanza de que lo dejara y no lo logró, hay gente que con internamiento se salva”, dijo la actriz.

Maribel Guardia comentó que “mi Julián antes de ponerse el chip, estuvo un mes y medio en una clínica, saliendo de ahí, el quería ponerse el chip, entonces fue totalmente limpio a ponerse el chip porque lo importante es estar limpio, él iba limpio cunado se lo puso por decisión, tenía 27 años y pasó lo que pasó, la naltrexona no tuvo nada que ver”, a lo que Chávez respondió: “No, ya me habría muerto yo 20 veces. Mi hijo Julio tuvo más de 15 internamientos y hasta que bendito sea Dios le cayó el 20 y está ahorita limpio, los primeros dos años son los más difíciles”.

Julián Figueroa murió a causa de un infarto. / Redes sociales

¿Qué dijo Julio César Chávez de la naltrexona?

Julio César Chávez también habló sobre el uso de la naltrexona y el llamado “chip”, tema que surgió en medio del intercambio con Maribel Guardia. La actriz comentó: “Los dos somos hermanos del mismo dolor porque nuestros hijos han pasado por momentos difíciles, el tuyo vivo y el mío ya no está aquí. Lo importante es que hablemos de la naltrexona, de este famoso chip al que le han inventado mil cosas, que puede causar la muerte”.

Ante ello, el exboxeador respondió: “No, eso es totalmente mentira, a la clínica nos han llegado muchos con ese chip y gracias a Dios no les ha pasado nada. Inclusive a mi hijo Julio yo se lo puse, siguió consumiendo y, al principio, como que paró poquito y después siguió consumiendo con ese chip adentro, no le pasó nada”. Chávez relató su experiencia y la de personas que han acudido a su clínica.

Cuando Maribel preguntó: “¿Eso no puede causar un infarto?”, Julio César Chávez contestó: “No, de ninguna manera, Maribel, te da vómito, dolor de cabeza y es como una abstinencia, somos adictos. Un día también me lo pusieron a mí, me funcionó los primeros días porque tomas una cerveza y me daba un poquito así, pero uno como es adicto, me valió gorro, ese chip seguí consumiendo y después se me hizo polvo. Tengo amigos que les han puesto el chip y les ha funcionado, pero no a todos”.

