Cantante latina habría descubierto infidelidad de su pareja por mensaje: ¡Influencer sería tercera en discordia!

La separación de una famosa cantante y otro reconocido intérprete se hizo viral recientemente. Y ahora, filtran que su relación sentimental habría terminado por una presunta infidelidad. ¿Cómo se enteró ella?

Cantante argentina terminó su relación al descubrir infidelidad / Pixabay

¿Quién es la cantante que habría terminado su relación al descubrir presunta infidelidad?

La historia amorosa de la cantante argentina, la Joaqui, y Luck Ra (otro famoso intérprete) continúa dando de qué hablar, pues a solo cuatro días de su ruptura, revelan que todo pudo haber sido por una infidelidad.

Luego de confirmar su separación, la Joaqui reapareció y lanzó un mensaje que muchos tomaron como un dardo directo a Luck Ra: “ Nunca más en la vida le creo a un hombre ”, dijo.

Sin más detalles, varios internautas comenzaron a especular sobre lo ocurrido entre los dos artistas, ya que sus palabras parecían no solo mostrar dolor, si no hasta rencor.

En comentarios, acusaban a Luck Ra de presuntamente haberle sido infiel a la intérprete. ¿Se confirmó dicha hipótesis?

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La Joaqui y Luck Ra / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Luck Ra presuntamente le fue infiel a la Joaqui?

Por si fuera poco con las acusaciones, el nombre de otra cantante argentina surgió en redes sociales: Tuli Acosta. Según versiones de un medio de espectáculos, ella presuntamente habría sido la tercera en discordia entre Luck Ra y la Joaqui.

Estas son las palabras que dijo un periodista de espectáculos del programa LAM:

A La Joaqui le había llegado un cuento de cuernos. Que Luck Ra a La Joaqui le había dicho que no. (...) Tuli se lo confiesa a su peluquero que se llama Alejo y Alejo también es peluquero de La Joaqui. Periodista de LAM

Aunque pareciera que el peluquero pudo haber sido el culpable de todo, la cosa presuntamente no es así. El mismo periodista afirmó que el novio de Alejo, llamado Valentín, fue quien se enteró de todo y presuntamente contactó a la Joaqui para hacerle llegar la información:

Cuanto Tuli le cuenta a Alejo y se entera Valentín, como Valentín quería mucho a La Joaqui, le contó y le dijo ‘Luck Ra te está metiendo los cuernos con Tuli’. Periodista de LAM

Cabe mencionar que esto solo se mantiene como una especulación, pero usuarios en redes relacionaron la publicación de la Joaqui con esta versión. ¿Será que sí?

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¿Tuli Acosta confirma infidelidad de Luck Ra a la Joaqui?

La primera en romper el silencio fue la Joaqui, quien decidió revelar en Luzu TV que la separación no estuvo relacionada con episodios de violencia, maltrato o falta de respeto, sino con diferencias personales.

Por su parte, Tuli Acosta lanzó un comunicado defendiéndose de todas las acusaciones a su alrededor, negando rotundamente todo:

Están usando mi nombre para contar una historia que jamás existió. (...) Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así. Comunicado de Tuli Acosta

Por lo pronto, las especulaciones siguen creciendo cada vez más. ¿Habrá pruebas que confirmen el presunto engaño de Luck Ra?

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