¿Rodrigo Cachero ya perdonó a Adianez Hernández? Así superó la infidelidad y se abre de nuevo al amor

La historia entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández parecía imposible de reparar tras el escándalo de infidelidad que detonó su separación en 2023. Sin embargo, el tiempo, la terapia y el amor por sus hijos cambiaron el rumbo de esta polémica. Hoy, el actor asegura que ya sanó, dejó atrás el resentimiento y está dispuesto a abrir nuevamente su corazón.

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¿Rodrigo Cachero ya perdonó a Adianez Hernández tras la infidelidad?

A tres años del escándalo mediático que sacudió a Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, el actor mexicano confirmó que el perdón ya llegó a su vida. En una reciente entrevista para Ventaneando, explicó que atravesó un proceso emocional complicado, pero logró salir adelante gracias a la terapia, su familia y su trabajo.

Rodrigo Cachero explicó que decidió enfocarse en su crecimiento personal tras la ruptura con Adianez Hernández, quien le fue infiel con Augusto Bravo. Este episodio no solo rompió su relación, sino que también generó un intenso escándalo en el mundo del espectáculo.

“Sí, tomé terapia y, la verdad, el trabajo me ha ayudado muchísimo. El estar con mi familia... aprovechar el tiempo de calidad con mis hijos me ha ayudado muchísmo. Yo creo que si hubiera estado solo, wey... no sé qué hubiera hecho” Rodrigo Cachero

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Rodrigo Cachero y Adianez Hernández: detalles de la infidelidad / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo descubrió Rodrigo Cachero la infidelidad de Adianez Hernández?

El escándalo que rodeó a Rodrigo Cachero y Adianez Hernández fue aún más impactante por la manera en que salió a la luz. El actor comenzó a sospechar cambios en el comportamiento de su entonces esposa, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica: contratar a un investigador privado.

Gracias a esta investigación, Rodrigo Cachero confirmó que Adianez Hernández lo engañaba, pero lo más doloroso fue descubrir que el tercero en discordia era Augusto Bravo, pareja de su exesposa Larissa Mendizábal.

El momento más tenso se dio cuando se filtró el audio en el que Cachero confronta a Augusto Bravo con evidente enojo:

Rodrigo Cachero “Desde hace semanas obviamente desconfié de ella y contraté al tipo más caro y más eficiente y, ¡oh, sorpresa! La verdad no pensé que fueras tú, güey... el cagadero que hiciste con mi familia aquí, ¿por qué, güey?”

Este audio se volvió viral y terminó por confirmar públicamente la crisis que vivían ambas parejas, desatando una ola de opiniones en redes sociales.

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¿Qué relación tienen hoy Rodrigo Cachero y Adianez Hernández por sus hijos?

A pesar del pasado, Rodrigo Cachero y Adianez Hernández han logrado construir una relación basada en el respeto y el bienestar de sus hijos. El actor asegura que la comunicación actual entre ambos es buena y funcional.

Rodrigo Cachero ha dejado claro que su prioridad son sus hijos, por lo que decidió dejar atrás las diferencias personales con Adianez Hernández. Esto ha permitido que ambos convivan de manera sana en beneficio de los pequeños.

“Papá y mamá han tenido muy buena comunicación, siempre funciona para la educación de los niños, que son lo más importante para nosotros, como tiene que ser” Rodrigo Cachero

Este nuevo equilibrio muestra una faceta más madura de la relación entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, muy distinta a la etapa del escándalo.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero / IG: @rocachero / @adianezhzr

¿Adianez Hernández rehizo su vida con Augusto Bravo?

Mientras Rodrigo Cachero avanzó en su proceso de sanación, Adianez Hernández también rehízo su vida junto a Augusto Bravo, el empresario con quien protagonizó el escándalo.

La pareja formalizó su relación tras la polémica: en septiembre de 2024 celebraron su boda civil en Cozumel, Quintana Roo, en una ceremonia íntima. Posteriormente, en julio de 2025, dieron la bienvenida a su primera hija en común.

Actualmente, Adianez Hernández y Augusto Bravo viven como esposos y han consolidado una familia, conviviendo también con los hijos que ella tuvo con Rodrigo Cachero.

Augusto Bravo y Adianez Hernández / Redes sociales

¿Rodrigo Cachero está listo para volver a enamorarse?

Después de años enfocado en su recuperación emocional, Rodrigo Cachero confesó que su corazón ya está abierto nuevamente al amor. Aunque reconoce que no tiene mucho tiempo por sus responsabilidades laborales y familiares, no descarta que el amor llegue en cualquier momento.

“El corazón se ha abierto, pero, ¿a qué hora?, si salgo de aquí (TV Azteca), me tengo que ir con los chamacos... pero sí, luego eso no se busca, llega, vamos a ver, ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo”, compartió.