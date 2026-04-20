¿Hijo de Rodrigo Cachero trabajaría con Adianez pese al cuerno que le puso al papá? ¿Lo haría por dinero?

Después de que en julio del año pasado Adianez Hernández se convirtiera en madre por tercera ocasión, nos enteramos de que, a pesar de que ella tiene ganas de otro bebé, ya le han surgido algunas propuestas para que vuelva a la actuación. Esto a la par de que su exhijastro, Santiago Cachero, ya decidió dedicarse de lleno al medio artístico y a quien actualmente lo vemos en la telenovela Hermanas, un amor compartido.

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¿Santiago Cachero trabajaría con Adianez Hernández en telenovelas y le gustaría ver a Augusto Bravo?

Sobre una posible unión entre Santiago Cachero y Adianez Hernández en un proyecto, el joven es tajante.

“No me gustaría para nada. Estaría rarísimo. Imagínate que la vida nos pone en esa posición, y si por algo está, pues órale, vamos. Eso sí, me tendrían que pagar muy bien”. Santiago Cachero

Fuera de lo profesional, en un contexto personal, nos confesó que se negaría completamente a saludar a Adianez, salvo una excepción. “Si están mis hermanos (los hijos en común que tuvo ella con Rodrigo Cachero), me tendría que ver muy profesional, solidario, decir: ‘OK, no pasa nada’ y hacerme wey un momento, pero si estuviera solo, no tendría la intención de acercarme para saludarla”.

Con Augusto Bravo, expareja de su mamá y actual esposo de Adianez, las cosas son distintas y aunque al principio tampoco quería saber nada de él, hoy no se cierra a un reencuentro. “Si me lo llego a encontrar, no es que no le vaya a hablar o saludar, no lo trataría mal, porque al final le hizo un gran favor a mi papá (al alejarlo de Adianez), pero a mí no es a quien me corresponde buscarlo”.

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¿Quién es Esteban en la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’?

En la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, Santiago Cachero interpreta al mesero “Esteban”, y sobre la pregunta de si se ganó el papel con su propio esfuerzo y no por las ‘palancas’ de su papá, Rodrigo Cachero, quien es director de esta producción, nos dijo: “Me gustaría pensar que sí, yo espero que sí, que no hayan dicho: ‘Órale, va’”.

“Yo hice casting, primero para un personaje más grande, no me quedé, pero en este sí me aceptaron. Y sin duda estoy consciente de que el apellido, el trabajo que mi papá ha hecho a lo largo de su vida, es algo que me salpica a mí de una u otra forma, pero yo le estoy poniendo todo el esfuerzo y trabajo”.

Ahora trabajó con su padre, quien es el director. “Ya lo había acompañado a grabar como actor y a dirigir, pero nunca me había tocado que me dirigiera. Fue divertido, porque yo estaba con mis compañeros y era verlo a él como la figura de autoridad de todos nosotros. Fue una experiencia distinta en nuestra relación”.

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