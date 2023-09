Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal comparten un feliz momento, tras el drama de Adianez Hernández

Luego de que Rodrigo Cachero anunciara su divorcio de Adianez Hernández y ella admitiera su infidelidad con Augusto Bravo, quien era pareja de la actriz Larissa Mendizábal, a su vez, ex de Cachero, los actores han continuando sus vidas y recientemente compartieron una selfie juntos.

Tras el escándalo de Adianez Hernández, los actores Rodrigo Cachero y Larissa Mendizábal no dejan disfrutar los momentos felices y ante el dolor de sus respectivas rupturas, se dieron espacio para celebrar un momento único y especial en sus vidas.

Se trata de la graduación de Santiago Cachero, hijo en común de Rodrigo y Larissa, quienes presumieron en las redes sociales, que su primogénito terminó su carrera en el CEFAT, escuela de formación en actuación y comunicación de TV Azteca.

La expareja celebró el logro de su hijo Santiago, quien se graduó en el CEFAT. / Instagram:@larisamendizabal

Larissa compartió fotos juntos y una dedicatoria especial a su hijo, Santiago:

“Me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, papá y mamá de compañeros, maestros, maestras, secretarias, directores y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te AMAN por el increíble ser humano que eres”.

“Eso si es para que una mamá se sienta muy orgullosa. De eso de trata la vida mi Santi. De tocar la vida de los demás a través del amor. ¡¡Lo estás haciendo increíble!! ¡TE AMO! @santicachero. Gracias @aztecafat por amar y cuidar a mi niño”, Escribió Larissa. Larisa Mendizabal

Sus seguidores, amigos y colegas celebraron con la pareja y dejaron en los comentarios varias felicitaciones, destacando su unión y el gran trabajo que han hecho como padres.

“Calidad de personas eso demuestra de que están hechos y su hijo divino por el mismo camino de papá y mamá muchas felicidades y bendiciones para toda la familia”, Felicidades a la familia excelente como padres lo han hecho bien, qué gran equipo son”, escribieron algunos internautas para felicitarlos por el logro de su hijo.