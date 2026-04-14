¿Rodrigo Cachero maltrató a Adianez Hernández? Revelan motivo por el que ella le habría sido infiel

Una de las separaciones más controvertidas en el medio artístico fue la de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero. Se divorciaron en 2023, tras 11 años juntos y dos hijos en común, por una infidelidad de ella con Augusto Bravo, quien en ese momento era pareja de Larisa Mendizábal, exesposa de Cachero.

A diferencia de otros casos, la excolaboradora de ‘Escape perfecto’ dio la cara y admitió públicamente su error. Después de que el divorcio finalizara, ella se casó con Bravo, generando más controversia en redes sociales.

A tres años del suceso, se exponen detalles de la ruptura y cómo habría sido el matrimonio entre Rodrigo y Adianez. ¿Hubo maltrato por parte del actor hacia la presentadora? Te contamos todo lo que ha comenzado a circular en las últimas horas.

Adianez y Rodrigo Cachero / Mezcalent

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¿Qué pasó con Rodrigo Cachero y Adianez Hernández?

La relación entre Rodrigo Cachero y Adianez Hernández comenzó en 2012, tras conocerse en un proyecto de televisión. A partir de ese momento, se convirtieron en una de las parejas favoritas del medio artístico.

En 2018, se casaron. A lo largo de su romance, tuvieron dos hijos juntos y todo parecía ir bien. Todo cambió en 2023, cuando surgieron especulaciones de que ella le estaba siendo infiel con Augusto Bravo, quien a su vez llevaba 10 años de noviazgo con Larisa Mendizabal, exesposa de Cachero.

Todo se confirmó por la presentadora. En aquel entonces, compartió un video explicando lo ocurrido y diciendo estar muy arrepentida de haber lastimado a Cachero. Ofreció una disculpa a su ex y a Larissa por lo ocurrido.

Al final, el actor y la conductora se divorciaron. Larisa y Augusto también se separaron definitivamente. En agosto de 2024, Bravo y Hernández unieron su vida en matrimonio, sin importar las críticas y burlas en redes sociales.

Actualmente, Adianez vive muy feliz al lado de su nuevo esposo, con quien tuvo un hijo a mediados de 2025. En entrevistas posteriores, la presentadora asegura que, si bien su relación con Bravo comenzó de forma incorrecta, ahora se encuentra en la mejor época de su vida.

Adianez Hernández y su esposo actual / Redes sociales

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Filtran detalles sobre la infidelidad de Adianez Hernández hacia Rodrigo Cachero

El tema de Adianez Hernández resurgió durante la transmisión más reciente del canal de YouTube de Gabo Cuevas. Los internautas comenzaron a criticar al periodista por criticar a Ángela Aguilar, pero “apoyar” a Adianez cuando ambas cometieron “acciones parecidas”.

Ante esto, Cuevas dejó claro que jamás respaldó a Adianez y que incluso hasta la “regañó” por sus actos. Según el comunicador, la conductora es su gran amiga y, en su momento, le dio detalles sobre su relación con Rodrigo Cachero y posterior infidelidad con Augusto Bravo.

Algo que llamó la atención de sus declaraciones fue que dijera que Adianez presuntamente estaba pasando por una situación “no muy agradable” cuando inició su romance extramarital con el ex de Larissa Mendizábal.

“Por supuesto que yo la asesoré (para que manejara la situación de la mejor manera). Una vez me invitó a su casa, sin cámaras ni nada y me dijo: ‘Te voy a contar la realidad’, y me lo contó. Como amigo le dije: ‘Wey, la cag…’. Me dice: ‘Es que el amor nació porque yo fui a que él me recomendara un quiropráctico y allí empezamos a mensajearnos por Instagram’. Eso fue lo que pasó. Ahora, ella vivía en su casa, una situación que no le gustaba. Muchas veces, se dice que, cuando hay un tercero, es que la relación no está bien. Algo así le pasaba a Adianez” Gabo Cuevas

Finalizó reiterando que no está de acuerdo con la infidelidad y aclarando que, desde 2025, ya no tiene comunicación con Hernández, aparentemente porque ella se molestó de que entrevistara en su momento a Larissa.

Si bien Gabo no quiso dar más detalles, muchos comenzaron a teorizar que el engaño solo fue la “gota que derramó el vaso” en una relación que ya estaba mal. Incluso se ha comenzado a especular que Adianez y Rodrigo estaban en un romance tan tóxico que hasta pudo haber maltrato por alguna de las partes. No obstante, esto no ha sido algo confirmado y, hasta ahora, los dos dicen recordarse con cierto cariño pese a todo.

¿Qué ha dicho Adianez Hernández sobre su divorcio con Rodrigo Cachero?

En su momento, Adianez Hernández explicó que la relación con Rodrigo Cachero estaba mal y el amor que se tenían había terminado. Si bien se arrepiente de haberle sido infiel, dijo que se había enamorado de Augusto Bravo.

“Me fue muy difícil destrozar a mi familia, yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, a mis hermanos, a Rodrigo no supe controlar mis emociones y sí me enamoré”, manifestó.

Dejó claro que tendría una relación cordial con el papá de sus hijos y hasta le pidió a Rodrigo que aceptara los fallos que tuvo.

“Le pido a Rodrigo que también acepte que hubo aspectos en los que el falló, por amor estoy segura de que yo voy a hacerme cargo de las consecuencias que ya estoy viviendo, él también tendrá que hacerse cargo de las suyas”, indicó.

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