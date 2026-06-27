Larisa Mendizábal, tras infidelidad de Augusto Bravo con Adianez Hernández, ¿estrena romance? “Te amo” FOTO

Una mujer bien conocida por sus desaires amorosos publicó una fotografía en redes sociales que intrigó a sus seguidores a preguntar: ¿Larisa Mendizábal tiene nueva pareja tras la infidelidad de Augusto Bravo?

Larisa Mendizabal ¿vuelve a creer en el amor? / Canva / Archivo TVNotas

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¿Cómo fue la polémica relación de Larisa Mendizábal con sus esposos: Rodrigo Cacho y Augusto Bravo?

La vida sentimental de Larisa Mendizábal está marcada por el escándalo de una complicada infidelidad. Tuvo dos parejas sentimentales de larga duración con las que terminó en una situación entrelazada con otra mujer: Adianez Hernández.

Primero, estuvo casada durante once años con Rodrigo Cachero y de esta unión nació un hijo. Las causas de su rompimiento no se saben.

Después, Adiánez Hernández conoció a Rodrigo Cachero; ambos se casaron tras 6 años juntos. Larisa continuó con su vida y se volvió a enamorar, esta vez de Augusto Bravo.

Larisa Mendizábal tuvo su segundo romance y fueron otros once años de relación. Mientras que su ex, Cachero, tuvo dos hijos más con Adianez.

Cabe aclarar que Rodrigo Cachero tiene un hijo de Larissa y dos de Adiánez.

En 2023 el alboroto llegó a la vida de Larisa. Se enteró de que Augusto Bravo le puso los cuernos con Adianez Hernández.

Entonces, Augusto le fue infiel a Larisa con Adianez, y ella le fue infiel a Cachero. Ambas parejas se separan y Adianez Hernández termina casándose con Augusto Bravo. Incluso, tienen una hija juntos.

Larisa Mendizábal continuó su vida como mujer soltera.

Larisa Mendizabal se lanza en contra de Adianez Hernández y Augusto Bravo / Fotos: Francisco Mancera, IG @larisamendizabal, @adianezhr y @augustobravo

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¿Qué publicó Larisa Mendizábal que desató los rumores sobre un posible romance?

Un nuevo hombre apareció junto a Larisa Mendizábal tomando la cintura de la actriz. En una historia de redes sociales, Mendizábal etiquetó a Lalo Arredondo y colocó una frase cariñosa:

¡Gracias, te amo! Larisa Mendizábal en redes sociales

Larisa Mendizábal y Lalo Arredondo / Redes sociales

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¿Larisa Mendizábal confirmó que Lalo Arredondo es su novio?

El buzón de Larisa se llenó de comentarios de buenos deseos sobre lo que parecía ser un nuevo hombre en su vida.

Le comentaron que su “nueva pareja” estaría “muy guapo”, ella contestó que sí lo es, pero aclaró que solo es su mejor amigo. Larisa Mendizábal declaró también que actualmente no tiene novio.

Él no es mi novio. Es de mis mejores amigos. Larisa Mendizábal sobre rumores de nueva pareja sentimental en 2026