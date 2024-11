¿Larisa Mendizábal está lista para enamorarse de nuevo tras infidelidad de su ex con Adianez Hernández?

Uno de los escándalos más sonados en el 2023 fue la infidelidad que vivió Larisa Mendizábal por parte de su expareja, Augusto Bravo. El exnovio de la actriz la engañó con Adianez Hernández, quien en ese entonces estaba casada con Rodrigo Cachero, padre del hijo de Larisa.

Por supuesto, Mendizábal y Cachero dejaron a sus respectivas parejas, quienes oficializaron su relación poco después y hace unos meses contrajeron matrimonio en Cancún.

A un año de la polémica, Larisa asistió a ‘El mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, donde se sinceró acerca de todo este asunto y lo difícil que fue su proceso de sanación. También escuchó, por primera vez, un audio en el que Cachero le reclama a Bravo por su traición.

“Para cul...adas, cab…, lo que estás haciendo, pen... Estoy aquí con tu ‘novia’. Ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas, obviamente, desconfié de ella… y, ¡oh, sorpresa! la verdad no pensé que fueras tú, wey... no ma...”, se escucha decir a Rodrigo.

Captura de pantalla

Larisa Mendizábal revela cómo se siente tras su proceso de sanación

Durante la plática, la actriz reiteró que dejar atrás la traición de Augusto, con quien estuvo por 11 años, no fue nada fácil, principalmente porque, además, en medio de todo eso, sufrió la pérdida de su padre.

Sin embargo, el tiempo y la terapia fueron de gran ayuda para superar sus “duelos”, y ver las cosas desde otra perspectiva.

“De pronto, amarte no es eso. No es decir: ‘Ay, sí, estoy bonita y estoy chida’. No, es este clavado en ti. Conocerte, escucharte, sanarte. Todos tenemos cosas que sanar. Si tú sanas, ya vendrán otras cosas”, expresó.

¿Larisa Mendizábal está lista para tener otra relación?

La celebridad mencionó que, pese a todo, nunca ha dejado de creer en el amor, por lo que sí se daría una nueva oportunidad para tener una pareja.

“Yo creo que sí. Yo soy fiel creyente del amor, de la pareja. A mí me encanta estar en pareja, pero sé estar sola” Larisa Mendizábal

Larisa Mendizábal trabajará a lado de su primer esposo y padre de su hijo, Rodrigo Cachero, en el melodrama ‘Regalo de amor’, el cual estará protagonizado por Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal. Esta producción se estrenará en algún punto del 2025.

