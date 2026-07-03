Exhiben FOTOS de Larisa Mendizábal ¡en la cama!, en medio de rumores de romance: “Yo ya gané”

“Larisa Mendizábal ya superó la infidelidad de Augusto Bravo y se ha dado una nueva oportunidad en el amor”, es lo que se ha comenzado a especular en redes sociales. Se ha rumoreado que la actriz habría iniciado una relación con Lalo Arredondo.

Si bien la celebridad ha negado tener pareja, el rumor sobre ella y Arredondo cobró fuerza por unas fotos en las que se les ve juntos en una cama. Te contamos los detalles.

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Larisa Mendizábal y su presunto nuevo romance / Redes sociales

Así le fueron infiel a Larisa Mendizábal con Adianez Hernández

En 2023, Larisa Mendizábal se vio envuelta en un gran escándalo. Se enteró de que su ahora exnovio, Augusto Bravo, le fue infiel con Adianéz Hernández, excolaboradora de ‘Escape perfecto’.

El primero en enterarse del asunto fue Rodrigo Cachero, expareja de Mendizábal, quien en aquel entonces estaba casado con Hernández. El actor y la presentadora llevaban 11 años juntos y habían tenido dos hijos.

En ese momento, Adianez compartió un video confirmando el engaño y pidiendo una disculpa pública por sus acciones. Cachero se divorció de ella y Larisa terminó definitivamente con Bravo. En tanto que los infieles terminaron casándose. Actualmente siguen juntos y tuvieron un hijo.

Tanto Mendizábal como Rodrigo siguieron con sus vidas. Los dos han declarado en múltiples ocasiones que, si bien lo sucedido les dolió mucho, aprendieron a perdonar a sus respectivas exparejas.

De hecho, hace algunas semanas el propio actor resaltó tener una relación cordial con Adianez por el bien de sus hijos. También se dijo estar abierto a encontrar el amor nuevamente: “Ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo”, indicó.

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Adianez Hernández y Augusto Bravo se casaron / Fotos: Francisco Mancera, IG @larisamendizabal, @adianezhr y @augustobravo

¿Lalo Arredondo confirma relación con Larisa Mendizábal?

A través de redes sociales, Lalo Arredondo subió una serie de fotografías junto a Larisa Mendizábal. Una que más llamó la atención fue en la que se les veía juntos en una cama. En la descripción del post, expresó lo mucho que la amaba.

Si bien se pudo pensar que sería la confirmación de su romance, el actor aclaró que su amor era “fraternal”. Señaló que la actriz se había convertido en una gran amiga, descartando así los rumores de un presunto romance.

Lalo Arredondo “Que @larisamendizabal niegue nuestro amor no quiere decir que no exista; adjunto evidencias bastante comprometedoras. ¿Ah, verdad ? ¡Claro que nos amamos, pero es un amor de hermanos y aquí en esta obra nació nuestra bella amistad! Te amo y no seré tu hermano de sangre , el tuyo de sangre está en el cielo, pero ¿qué crees? Me dejó la misión de cuidarte aquí y ahora. Siempre contigo”.

Pese a todo lo que se sigue especulando, los dos han dejado claro que solo son grandes amigos. La reacción ante esto no se ha hecho esperar. Muchos internautas han expresado que se ven muy bien juntos y que harían una linda pareja.

¿Quién es Lalo Arredondo, actor que fue relacionado con Larisa Mendizábal?

Lalo Arredondo es un actor, cantante y comediante mexicano. Su nombre ha sido tendencia últimamente al ser señalado como la supuesta pareja sentimental de Larisa Mendizábal, de quien se especuló en su momento que presuntamente había perdido un hijo de Augusto Bravo.

Se le ha visto en producciones como ‘Narcos: México’ y ‘Dinastía Casillas’. También destaca en la escena drag queen con su personaje ‘Bruna Blair’. Tiene cerca de 65 mil seguidores en Instagram. Se desconoce si tiene pareja.

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