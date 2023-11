¡Adianez Hérnandez y Augusto Bravo ya no esconden su amor! Así presumieron romántica cena

En la edición de este martes de TVNotas te compartimos en exclusiva la verdad de Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, luego de que sus respectivas parejas, Adianez Hernández y Augusto Bravo, les hayan sido infieles al sostener una relación entre ellos.

Larisa abrió su corazón y expresó su sentir ante toda esta controversial situación. Por su parte, Rodrigo también nos contó de la relación que sostiene con Adianez, madre de sus hijos, tras confirmar su separación por la traición de la exparticipante de Survivor México.

Sin embargo, Adianez demostró que las palabras de Larisa y Rodrigo, su ex, no le afectan en lo absoluto, dado que ya no esconde su amor por Augusto Bravo, pese a que no han confirmado su noviazgo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hernández presumió, en sus historias, la romántica cena que compartió con quien fue el tercero en discordia en el matrimonio de ella y Cachero.

Rodrigo Cachero aseguró que ha sido doloroso y complicado, pero mantiene relación cordial con su ex por el bienestar de sus hijos. / Instagram: @rocachero

La también actriz solo se limitó a etiquetar a Augusto, así como al lujoso restaurante al cual asistieron. Sin embargo, no compartió algún emotivo mensaje hacia el ex de Larisa.

Lo anterior podría ser una contundente confirmación de su relación sentimental. Sin embargo, esta no es la primera vez que salen juntos en público.

Así lo presumió Adianez Hernández:

Así cenaron Adianez y Augusto. / Instagram: @adianezhzr

Al momento, ninguno de los dos implicados se han pronunciado ante esta polémica fotografía en redes sociales. No obstante, usuarios no tardarían en reaccionar a esta acción, dado que los ataques hacia Adianez no han cesado desde que confirmó que le fue infiel al padre de sus hijos.