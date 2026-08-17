Novio de Alicia Villarreal tendría otra mujer; famosa actriz señala a Cibad Hernández de buscarla en la madrugada

Luego de que trascendiera que Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, presuntamente habría contactado a distintas mujeres a altas horas de la madrugada a través de redes sociales, ahora surge otro testimonio. El caso tomó fuerza después de que la influencer Oli Torres revelara que Hernández la había contactado. Ante esta situación, su esposo, Peter Torres, le reclamó públicamente a Cibad. Además, aseguró que usó el mismo modus operandi con su excuñada, Mayra. Tras los supuestos hechos, muchos piensan que es posible que este mismo patrón lo haya utilizado para enamorar a Alicia Villarreal, mientras estaba vulnerable separándose de Cruz Martínez.

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Quién es la mujer que acusa a Cibad Hernández de buscarla?

Platicamos con la actriz y productora teatral Lissy Monroe, mejor conocida como ‘la Britney’, quien nos confesó que Cibad Hernández también se puso en contacto con ella hace algunos meses. “Fue en octubre y noviembre de 2025, cuando él comenzaba con Alicia Villarreal. Todas las veces que me mandó mensajes era primero en Facebook y después en Instagram”.

Lissy nos comentó que ya conocía a Cibad desde hace varios años, cuando ambos eran jóvenes. “Lo conocí en la Ciudad de México. Él tenía 20 años los 2 estábamos estudiando. Me caía gordo, porque se creía que era todólogo, conductor, productor, representante, mánager, psicólogo y abogado. Tenemos un amigo en común y los 2 estudiaron para abogado penalista y criminalista. No sé si terminó la carrera o ejerció”.

La productora teatral señaló que nunca le gustó entablar algún tipo de relación con él. “En ese entonces nunca me gustó, pero ahora que he visto los videos de TikTok que se han hecho virales, nunca me imaginé que era él. No se parece nada a quien yo conocí, con sombrero y filtro. Él era peloncito, delgado, jorobadito, con los bracitos delgados, muy diferente. Y ahora sí está calvito, la cara le cambió bastante, y sobre todo su actitud para hablar y dar sus conferencias. Él era un ególatra, su vibra era muy pesada, por eso nunca me cayó bien. Era muy mitómano, fantoche”.

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Cibad Hernández habría buscado a Lissy Monroe ‘la Britney’ / Redes sociales

¿Cómo contactó presuntamente Cibad Hernández a ‘la Britney’?

Lissy nos reveló que Cibad también la contactó a altas horas de la madrugada.

“En noviembre me contactó por Facebook, pero no le contesté. Al día siguiente, ya los había eliminado. Luego fue por Instagram. Utilizó el mismo patrón: Me escribía y eliminaba los mensajes. Después escribía, eliminaba y me bloqueaba. En una de esas, dije: ‘Ay, qué flojera con este empoderador de mujeres’. Me estuvo insistiendo alrededor de 2 meses”. Lizzy Monroe

A raíz de que Lissy publicó un mensaje diciendo que Cibad le había escrito a las 4 de la mañana, fue atacada en redes sociales. “Me empiezan a amenazar de que baje el mensaje que compartí en mis historias en redes. Me dijeron: ‘Sabemos dónde vives y que tienes un hijo con autismo’. Los ataques eran de diferentes cuentas. Eso es muy delicado. Soy madre soltera de un niño autista. Nunca me amenazaron para desvivirme ni nada, pero no me pareció que quisieran quitarme la paz. Me asesoré con mis abogados y me dijeron que lo dejáramos así y nunca más tuve contacto con él”.

Desconoce por qué Cibad contacta a mujeres en las redes de madrugada. “No le vería sentido escribirle a alguien en la madrugada para decirle cosas bonitas y después eliminarla. No creo que quiera hacer algún negocio a esa hora. Siempre era a las 3, 3:15, 3:30”.

“Los primeros mensajes los vi, pero era muy tarde, por lo que dije: ‘Los contesto al otro día’, porque sentí que era inapropiado. Después me enteré de que era el novio de Alicia. La primera vez sí le puse que lo había visto como 2 veces, pero ahora está irreconocible”.

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Cibad Hernández fue acusado de buscar a dos mujeres / Redes sociales

¿Cuál es el presunto modus operandi usado por Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal?

Lissy considera que usa el mismo patrón con todas las chicas. “Todas a las que ha contactado han dicho exactamente lo mismo. Primero te dice: ‘Vamos a vernos’, te enaltece, y después, si no contestas, quiere hablar contigo o hacer una videollamada, pero en la madrugada. Por eso, decidí hablar. Cibad es un empoderador de mujeres. Que haga esas cosas, ¡qué falta de respeto para Alicia!”.

La actriz comentó que ella no es la única, sino que hay más mujeres. “Me he enterado que de aquí (Monterrey) son 2 mujeres: A una de ellas la estafó. Le pidió dinero y ya no se lo pagó. La otra era una influencer llamada Mayra o Mayrita, a quien contactó. Sigue el mismo patrón. Mujeres que están solas, vulnerables”.

Lissy dice que no tuvo ningún contacto con Cibad, por Alicia, a quien considera una gran mujer. “La admiro. No se me hace onda que le haga eso. La veo muy bonita y feliz. Ya somos como 7, y vale la pena alzar la voz, para que se dé cuenta de la clase de persona con la que está”.

Al preguntarle si considera que Cibad es un acosador de mujeres, dijo: “Pues así lo creo. Lo viví y pienso que lo es. Levantarte el ánimo o empoderarte a las 3 de la mañana creo que es un mensaje totalmente contrario a lo que él ejerce”.

Finalmente, manda un mensaje a Alicia: “Solo tengo respeto y admiración hacia ella. Ojalá que él respete a la mujer que tiene, porque su actuar deja mucho que desear”.

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Cibad Hernández habría buscado a mujeres durante su relación con Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Alicia Villarreal corrió a Cibad Hernández de su casa?

Según Jorge Carbajal, Alicia le pegó una gritoniza a Cibad y lo corrió de la casa.

Supuestamente, ella le dijo: “Yo te he dado, yo te he hecho, yo esto, yo lo otro, lárgate de mi casa”, y lo sacó.

Cibad le dijo que luego regresaba por sus cosas y ella le respondió: “ No te vas a llevar tus cosas, porque son nada ”, que todo lo que ella compró se queda.

”, que todo lo que ella compró se queda. Al pasar las horas, Cibad llegó con mariachis y cuando salió Alicia él se le hincó. “¿ Cómo crees que voy a querer a esa señora ? Ya la viste cómo está, ¿qué te comparas con esa mujer? No te llega ni a los talones, eres una mujersota”. Entonces, Alicia le dijo que se metiera y que no lo volviera a hacer.

? Ya la viste cómo está, ¿qué te comparas con esa mujer? No te llega ni a los talones, eres una mujersota”. Entonces, Alicia le dijo que se metiera y que no lo volviera a hacer. Cibad le dijo a Alicia que por qué no hablaba con sus abogados, para que hicieran algo, ya que lo más seguro es que iban a seguir hablando de él . Por ello, le habló a la abogada Mariel Colón.

. Por ello, le habló a la abogada Mariel Colón. La abogada señaló que su cliente no tiene intención de entrar en una guerra mediática sobre las acusaciones que le hacen.

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¿Alicia Villarreal corrió a Cibad Hernández? / Redes sociales

¿Quiénes son las chicas que habrían sido contactadas por Cibad Hernández?

En Monterrey se dio a conocer que él había contactado a 2 mujeres. A una supuestamente la estafó. La otra es la influencer Mayra, con quien también utilizó el mismo modus operandi : Buscarla en la madrugada.

Mayra, con quien también utilizó el mismo : Buscarla en la madrugada. Hace unos días, Peter Torres le reclamó a Cibad por contactar a su esposa en la madrugada.

También lo acusó de haber buscado a su excuñada, la influencer Mayra.

Mayra. Ahora es Lissy Monroe quien dijo que en octubre de 2025 Cibad le escribió a las 4 de la madrugada.

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