Cibad Hernández muestra anillo y ¿confirman que se casó con Alicia Villarreal?: “Sí se puede”

Luego de que Alicia Villarreal confirmó un nuevo paso en su relación con Cibad Hernández, los rumores de una supuesta boda comenzaron a hacerse cada vez más grandes, hasta que un reciente gesto del influencer ¿confirmó que se casaron? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

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¿Cibad Hernández y Alicia Villarreal se casaron? / Foto: Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de boda de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Después de que se especulara que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habían terminado su romance a e menos un año juntos, la intérprete de “Me quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que confesó que ya habían dado un nuevo paso en su relación.

De primer momento, se pensó que sus palabras hacían alusión a la boda de que se ha hablado desde hace meses, pero ‘la Güerita consentida’ terminó por aclarar que sus palabras solo hacían alusión a que ya viven juntos.

"¿Están viviendo juntos?”, cuestionó el periodista, a lo que la cantante respondió: “Obviamente, no se los recomendamos a los chavitos, no. Nosotros somos adultos”. Aunque nunca se mencionó una boda, recientes fotos han reavivado la conversación.

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Alicia Villarreal y Cibad Hernández viven juntos, pero no confirman boda. / Redes sociales

¿Cuál es el gesto con el que Cibad Hernández habría confirmado su boda con Alicia Villarreal?

Tras las especulaciones, Cibad Hernández sorprendió al compartir fotos y videos junto a Alicia Villarreal, quien luce unas orejas de ‘Mickey’ con velo de novia, lo que de inmediato hizo que los reporteros lo cuestionaran al respecto.

Cibad Hernández muestra misterioso anillo. / Redes sociales

En un primer encuentro con la prensa, el influencer se negó a dar detalles y solo bromeó sobre el tema con Villarreal; sin embargo, ahora que fue captado solo en el aeropuerto, el tema volvió a ser puesto sobre la mesa.

Sin decir nada, Cibad sonrió al escuchar las preguntas sobre una supuesta boda y se tapó la boca con su mano izquierda, dejando ver que porta un anillo; aunque para algunos el gesto fue la confirmación de matrimonio con la cantante, Hernández no tardó en aclarar la situación.

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¿Cibad Hernández desmiente boda con Alicia Villarreal tras mostrar anillo? Esto dijo

En ese mismo encuentro con la prensa, en el que estuvo presente TVNotas , el Cibad Hernández aseguró que el día en que decida llegar al altar con Alicia Villarreal él ‘invitará los tamales'; además, compartió que, tras un periodo de controversia, prefieren mantenerse al margen de las especulaciones.

“Ya un año de relación. Lo único que hemos hecho es tratar de dar un ejemplo de que sí se puede comenzar de nuevo y sí se puede tener una relación bonita y una relación con respeto”, dijo sobre su noviazgo con Villarreal y concluyó: “Les voy a prometer algo, el día que pase eso, yo les voy a invitar los tamales”.

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