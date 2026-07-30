¿Alicia Villarreal pierde su casa? Cantante estaría en riesgo por millonario embargo y demanda ¿de su ex?

La situación legal de Alicia Villarreal podría ponerse en riesgo en las próximas horas, pues se reveló que la cantante enfrentaría un presunto embargo por 11 millones de pesos como consecuencia de ¡un juicio con un ex!... ¡Pero extrabajador! Te contamos lo que se sabe.

Alicia Villarreal en otro pleito legal / Redes sociales

¿Por qué embargarían a la cantante Alicia Villarreal?

Se informó durante este jueves 30 de abril que Alicia Villarreal enfrenta el riesgo de que se ejecute un embargo por 11 millones de pesos, mismo que estaría siendo promovido por un extrabajador vinculado a Cruz ‘N’, expareja de la intérprete.

Sin embargo, la defensa de la llamada “Güerita consentida” sostuvo que la artista jamás tuvo una relación laboral con el demandante y adelantó que impugnará cualquier resolución que la responsabilice.

El abogado Gerardo Martín Rincón Flores habló con el programa De primera mano y aseguró que ya se encuentra preparado para responder al fallo que emita la autoridad laboral y defender los intereses de la cantante, al considerar que el proceso presenta inconsistencias que podrían afectarla.

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Alicia Villarreal demandada por presunto extrabajador / Mezcalent/Redes sociales

¿Demandante de Alicia Villarreal está ligado a la cantante?

De acuerdo con el representante legal de Alicia Villarreal, el juicio laboral corresponde a un exempleado que trabajó con Cruz ‘N’ desde antes de que el productor y Alicia Villarreal iniciaran su relación sentimental.

Rincón Flores explicó que la información consultada en la plataforma virtual del tribunal laboral señala preliminarmente que la resolución sería desfavorable para la cantante, situación que considera injustificada:

Ese empleado era del señor Cruz, desde hace muchos años antes de estar con Alicia. Yo no sé si tiene muchos que ver el abogado o las autoridades o ambos que quieren afectar a Alicia Villarreal. Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal

El abogado insistió en que Villarreal no puede ser considerada responsable de una relación laboral inexistente y advirtió que, en caso de concretarse una sentencia en su contra, recurrirá a los mecanismos legales necesarios para revertirla:

Estoy esperando a que se atrevan a hacer una cuestión para poder contrademandar penalmente y en las vías que sean necesarias, porque no es justo y no se vale afectar a terceras personas por algo que no deben. Abogado Gerardo Rincón

Por último, el abogado aceptó que tienen las pruebas suficientes para comprobar que Alicia Villarreal y el trabajador nunca tuvieron una relación laboral directa.

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¿Alicia Villarreal podría ser EMBARGADA nuevamente por su pleito legal contra Cruz 'N'? Su abogado aclara su situación legal tras su divorcio #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/tTORPqc9ig — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 30, 2026

¿Qué ha dicho Alicia Villarreal al respecto sobre el presunto embargo?

Paralelamente al conflicto laboral, Alicia Villarreal continúa enfrentando otro proceso judicial relacionado con las denuncias que interpuso contra Cruz ‘N’ por presunta violencia familiar.

Al momento de esta nota, la cantante no ha revelado nuevos detalles al respecto, y todo se limita a la información compartida por el abogado Rincón.

Se espera que en próximos días la “Güerita consentida” rompa el silencio sobre este otro tema que ahora podría azotar su patrimonio.

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