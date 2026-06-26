Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, reaparece en foto de cuerpo completo, ¿se le nota el embarazo?

Después de que se especuló que Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, estaba por convertirse en mamá, la joven reapareció en redes con una foto de cuerpo completo que ¿deja al descubierto su embarazo? Te contamos los detalles.

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Melenie Carmona reaparece en redes, ¿confirma embarazo? / IG: @meleniecarmona

¿Cómo iniciaron los rumores de embarazo de Melenie Carmona?

Fue el pasado 7 de junio cuando te dimos a conocer en TVNotas que una fuente anónima nos reveló que Melenie Carmona está embarazada. De acuerdo con la fuente, Arturo Carmona era el menos feliz con la noticia, pues considera que su hija no está lista para ser mamá.

Aunque no quiso brindar detalles, compartió que la exparticipante de Juego de voces estaría muy molesta con Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, quien aparentemente se habría encargado de difundir la noticia entre sus amigos y familiares.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enc****. Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández”, contó la fuente a TVNotas.

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Melenie Carmona publica nuevas fotos tras rumores de embarazo. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre los rumores de embarazo?

Ante los rumores, Melenie Carmona lanzó un contundente mensaje en el que mencionó la palabra “gemelos”; sin embargo, no confirmó ni desmintió la noticia, lo que generó aún más intriga entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la primogénita de Alicia Villarreal compartió una imagen en la que parece burlarse de las versiones sobre su supuesto embarazo al agregar el texto: “Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”.

Días después, durante su llegada al aeropuerto, la joven reaccionó molesta a los rumores e incluso se negó a dar declaraciones a la prensa. “Ya sé, pero no quiero hablar de eso, no quiero ser grosera”, respondió al ser cuestionada sobre la supuesta confirmación de embarazo de Arturo Carmona, su papá.

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Melenie Carmona reacciona a rumores de embarazo. / Redes sociales

¿Cuáles son las fotos de Melenie Carmona con las que desmentiría rumores de embarazo?

Tras las declaraciones de Alicia Villarreal sobre sus deseos de ser abuela, Melenie Carmona compartió una serie de fotografías en las que mostró su cuerpo completo. Aunque la joven no abordó los rumores de embarazo que la rodean, dejó al descubierto que su figura no tiene modificaciones.

Melenie Carmona aparece luciendo un conjunto rojo en Las Vegas acompañada por dos personas más; aparentemente, se trata de la despedida de soltera de una de ellas. Pese a no dar detalles de las imágenes, llamó la atención la reacción de Arturo Carmona.

“Qué mujer tan bella y hermosa, mija. Te amo”, escribió el galán de melodramas sin recibir respuesta de la joven. Mientras tanto, las especulaciones sobre el supuesto embarazo siguen, aunque ninguno de los implicados ha dado declaraciones al respecto.

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