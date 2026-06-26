Arturo Carmona explota vs. Elisa Beristain tras lanzar señalamientos sobre embarazo de su hija: “Que poca ma...”

El actor Arturo Carmona, que ya traía encima el escándalo del supuesto embarazo de su hija Melanie, tuvo que salir a defenderse de algo más: la conductora y productora Elisa Beristain lo señaló de presuntamente haber vendido una exclusiva sobre asuntos de su familia. Y él no se quedó callado.

Primero fue frente a los micrófonos, visiblemente alterado. Luego, este 26 de junio, fue directo a sus redes sociales con un comunicado oficial.

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Amigo de Arturo Carmona reacciona al supuesto embarazo de Melenie Carmona. / Mezcalent, Canva

¿Por qué Arturo Carmona arremetió contra Elisa Beristain y la acusó de difundir información falsa?

El detonante fue una declaración en la que Elisa Beristain aseguró que Arturo Carmona presuntamente habría vendido o negociado información personal. Para el actor, eso fue cruzar una línea.

“No, no es la prensa. Es la gente que está diciendo que yo vendí una exclusiva y eso es falso. Perdóname” Arturo Carmona

Luego con la voz temblando de coraje, soltó: “A mí nadie me prohíbe nada. Les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de sus lentes y de sus micrófonos para decirle a esta señora que qué poca madre, la verdad.”

También reconoció que quizás ha compartido demasiado de su vida personal con los medios, pero dejó claro que eso no le da derecho a nadie de acusarlo falsamente:

“Lo que es público es mi trabajo. Tal vez he hablado muchísimo, no sé si de más, sobre mi vida personal, pero sé que al hacerlo corro este riesgo.” Arturo Carmona

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¿Qué dice el comunicado oficial de Arturo Carmona sobre la supuesta exclusiva de su familia?

Ya con la cabeza más fría, este jueves 26 de junio Arturo Carmona publicó un mensaje en sus redes sociales dirigido a sus seguidores y a la prensa. En él fue contundente:

“Se ha difundido una versión en la que se afirma que yo habría vendido o concedido una exclusiva sobre un tema personal, lo cual desmiento de manera categórica. Nunca ha existido ningún acuerdo, negociación o compensación con medio de comunicación o persona alguna para vender o conceder exclusivas relacionadas con temas personales o familiares.”

El actor también explicó por qué ha tomado distancia de algunos medios últimamente: todo se deriva de este rumor. Según él, el alejamiento no tiene otra causa más que la molestia por esta acusación que considera completamente infundada.

“Esto carece de fundamento y niego de forma absoluta”. Arturo Carmona

Cerró el comunicado pidiendo respeto a la privacidad de los involucrados y adelantando que no hará más declaraciones sobre temas personales o familiares.

Aquí el comunicado completo de Arturo Carmona:

¿Cómo comenzó la polémica entre Arturo Carmona y Elisa Beristain por la supuesta exclusiva?

Todo viene de un contexto que ya tenía al actor en el ojo del huracán. En días recientes, Arturo Carmona fue tendencia por los rumores del supuesto embarazo de su hija Melanie.

En medio de esa vorágine mediática, surgió la acusación de Beristain, que lo señaló como el origen de una filtración exclusiva. Según la conductora de Chisme en vivo, Arturo Carmona habría confirmado la noticia del embarazo de su hija, Melenie Carmona, durante una de sus presentaciones en la obra de teatro Perfume de Gardenias

Para Carmona, eso fue la gota que derramó el vaso:

“Esta persona está diciendo que yo vendí una exclusiva, que sabía que estaba ahí. Estoy temblando del coraje porque la verdad no está padre que esté diciendo que yo vendí una exclusiva. No está bien, no es correcto lo que está diciendo”, declaró en un primer momento, claramente sin poder contener el enojo.

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