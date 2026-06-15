¿Arturo Carmona duda del embarazo de Melenie Carmona? La joven reacciona molesta a los rumores

Una verdadera tormenta mediática se desató alrededor de Melenie Carmona, luego de que surgieran rumores sobre un posible embarazo que rápidamente pusieron en el ojo del huracán a su papá, Arturo Carmona, y a su mamá, Alicia Villarreal. Aunque el actor intentó frenar las especulaciones con un mensaje de respeto, su silencio levantó aún más sospechas. Pero quien dejó claro que no quiere saber nada del tema fue la propia joven… y su reacción lo dijo todo.

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Arturo Carmona con Melenie Carmona / Redes sociales

¿Arturo Carmona puso en duda el embarazo de Melenie Carmona o intentó frenarlo?

El nombre de Arturo Carmona se volvió tendencia luego de que sus declaraciones sobre su hija fueran interpretadas como una posible confirmación del embarazo de Melenie Carmona. Sin embargo, el actor decidió dar un giro inesperado y optó por cerrar completamente el tema.

Durante un encuentro con medios y en entrevista para el programa Hoy, el también conductor evitó profundizar y dejó clara su postura:

“No quiero decir nada. La familia merece tener un espacio personal, un espacio privado”. Arturo Carmona

Con estas palabras, Carmona no confirmó ni desmintió el supuesto embarazo de su hija, pero sí dejó ver que prefiere mantenerse al margen de la polémica. Además, explicó que cualquier comentario podría detonar más especulaciones sobre la vida privada de su familia.

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Arturo Carmona habla de Melenie Carmona y Alicia Villarreal / Liliana Carpio y redes sociales

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona ante los rumores de embarazo?

A su llegada al aeropuerto, la hija de Alicia Villareal, Melenie Carmona fue interceptada por reporteros que buscaban conocer su postura sobre las versiones que aseguran que estaría esperando a su primer hijo.

Lejos de aclarar la situación, Melenie optó por mantener la discreción. Cuando fue cuestionada por la prensa, dejó claro que no tenía intención de hablar sobre el tema.

“Ya sé, pero no quiero hablar de eso, no quiero ser grosera”, respondió cuando un reportero le explicó que buscaban una reacción sobre las declaraciones de su padre.

A pesar de la insistencia de los medios, la hija de Alicia Villarreal continuó su camino sin responder más preguntas. Tampoco confirmó ni negó el supuesto embarazo, lo que provocó que las especulaciones continuaran creciendo.

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Así fue la reacción de Melenie Carmona:

#EXCLUSIVA

¡Vaya momento incómodo! 🫨 Melenie Carmona reacciona a los dichos de su papá, Arturo Carmona.



La semana pasada, el actor encendió las redes al revelar en plena función de teatro que se convertiría en abuelo. Sin embargo, al cuestionar a su hija sobre el tema, ¡las… pic.twitter.com/17cFqbXWdv — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 15, 2026

¿Julio Camejo confirmó el embarazo de Melenie Carmona?

A la controversia se sumó recientemente Julio Camejo, quien sorprendió al asegurar que Arturo Carmona le habría compartido la noticia en privado.

Según contó durante un encuentro con medios retomado por programas de espectáculos, fue uno de los primeros en enterarse de la situación.

“Yo ya lo sabía; de hecho, fui el primero en saberlo. Nos fuimos a ese restaurante que nos gusta, nos sentamos, empezamos a hablar y al momento dijo: ‘Esta es la noticia que te tengo que dar’” Julio Camejo

Por ahora, la historia sigue rodeada de versiones, interpretaciones y comentarios de terceros. Lo único claro es que Melenie ha decidido mantenerse en silencio, mientras su familia intenta poner un límite a la atención mediática.