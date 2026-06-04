Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaccionan a los rumores de ruptura con VIDEO contundente: “Te amo”

Recientemente, empezó a circular que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían terminado su noviazgo tras casi un año juntos. La noticia dio mucho de qué hablar, ya que, hace tan solo unas semanas, se reportó que ya estarían planeando su boda.

En medio de todos los dimes y diretes, la pareja se pronuncia y desmiente los rumores de su ruptura con un contundente video. Te contamos todos los detalles.

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¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron? / Redes sociales

¿Qué se dice sobre la presunta ruptura entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Las especulaciones comenzaron durante una reciente emisión del programa ‘Sale el sol’. La periodista Ana María Alvarado, quien hace poco fue víctima de un asalto, dijo que una fuente muy cercana le confirmó la supuesta ruptura entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández.

De acuerdo con su reporte, la pareja habría dado fin a su romance tras meses de lidiar con diversos problemas. Mencionó que, al parecer, Alicia buscaría estar lejos de la polémica y enfocarse en estar más cerca de sus hijos.

Poco después, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que los famosos seguían juntos. Dijo haberse puesto en contacto con gente cercana a ellos y le habrían confirmado que “están felices”.

“Me puse en contacto con gente muy cercana, gente que trabaja con Alicia Villarreal. ¿Cuál es la realidad? Es que no, por lo menos hasta anoche (2 de junio) seguían juntos, felices, vivitos, coleando y planeando cosas para el futuro”, puntualizó.

Todo esto generó muchas dudas en el público. Y es que, hasta ese momento, las celebridades no habían dado un anuncio oficial que desmintiera la información. No fue hasta hace unas horas que decidieron ponerle fin a toda especulación.

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¿Por qué se dice que Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminaron? / Redes sociales

Alicia Villarreal y Cibad Hernández hablan de su presunta ruptura

A través de redes sociales, Cibad Hernández compartió una serie de videos para desmentir su ruptura con Alicia Villarreal. En el primero, se le puede ver a la cantante “reclamándole”, a modo de broma, por haberse comido su pan.

Su segundo post fue más contundente. Y es que era un clip de ellos en un carro con el siguiente mensaje: “Te amo, mio papito”. Para que no quedaran dudas, también reposteó un promocional de la siguiente presentación de la celebridad en la Arena Monterrey.

Hasta el momento, Villarreal no se ha pronunciado directamente. No obstante, los videos de su novio fueron más que suficientes para dejar claro que todo estaría bien entre ellos.

Cabe destacar que los rumores de su presunta ruptura se dieron en medio de las especulaciones de su compromiso. Se llegó a decir que Cibad le había pedido matrimonio en un reciente viaje a Europa. En tanto que una fuente anónima contó a TVNotas que la fecha pactada para la boda sería el 31 de agosto, justo en el cumpleaños de la llamada ‘Güerita consentida’.

Lo más sorprendente de todo es que Cibad no lo nego, pero tampoco lo confirmó. En una entrevista con Javier Ceriani, admitió que sí habían ido a Florencia hace poco. Cuando se le preguntó sobre el tema del compromiso, el famoso lo dejó en un simple “tal vez”.

Cibad Hernández responde a los rumores de rompimiento con Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué el noviazgo de Alicia Villarreal y Cibad Hernández es tan polémico?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández anunciaron su noviazgo en agosto de 2025, poco después de que ella se divorciara de Cruz N, con quien mantiene un proceso legal. En ese entonces, el romance causó controversia por la rapidez de los acontecimientos y la diferencia de edad entre ambos. Él es 11 años menor que ella.

Con el paso del tiempo, se supo que Melenie Carmona no estaba de acuerdo con su relación y hasta decidió distanciarse de su mamá. Aunado a todo esto, se comenzó a decir que Hernández solo estaba con la famosa por “interés”.

Se especuló que el influencer sería un “mantenido” y hasta bisexual. Cibad ha negado que Alicia lo esté “manteniendo” y sostiene que siempre ha sido un “caballero con ella”. Si bien la cantante no ha querido dar muchas declaraciones sobre su noviazgo, dice estar muy feliz en esta etapa de su vida.

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