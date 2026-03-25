¡Ana María Alvarado vive momentos de tensión! Denuncia robo en Brasil: “Ni Dios va a entrar ahí”

La conductora Ana María Alvarado, integrante del programa Sale el sol, dio a conocer que durante un viaje a Brasil fue víctima de un robo, situación que compartió posteriormente a través de sus redes sociales, ¿qué dijo la periodista? Te revelamos todos los detalles.

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Ana María Alvarado sufre robo en Brasil y comparte detalles del incidente. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ana María Alvarado en Brasil?

Durante un viaje a Río de Janeiro, la conductora Ana María Alvarado y su hijo Alex Eyssautier vivieron un momento inesperado mientras disfrutaban de unos días de descanso. Ambos se encontraban en la ciudad brasileña cuando fueron víctimas de un asalto, situación que interrumpió su estancia en el destino turístico.

El viaje, que había sido planeado como un periodo vacacional, tomó otro rumbo tras el incidente que la presentadora y su hijo denunciaron a través de sus redes sociales oficiales. Además, en Sale el sol se confirmó que la conductora sufrió un asalto, sin dar más detalles sobre el incidente.

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Ana María Alvarado reporta robo en Brasil. / Redes sociales

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre el asalto que sufrió en Brasil?

A través de sus redes sociales, Ana María Alvarado y su hijo Alex Eyssautier dieron a conocer el robo del que fueron víctimas durante su estancia en Río de Janeiro. En las historias compartidas, se observan documentos oficiales, acompañado de mensajes en los que expresan su inconformidad por lo ocurrido. “Hdspm, ni vengan a este país”, se lee en una de las publicaciones del hijo de la periodista.

En otra de las imágenes, Alex Eyssautier mostró una captura de mapa donde ubicó la zona en la que, según explicó, estarían sus pertenencias. “Ya logramos localizar donde están las cosas… en las favelas, y pues claramente ni Dios va a entrar ahí ya que la policía misma nos dijo que no pueden ir”, escribió sobre la imagen, donde se distinguen nombres de zonas y calles del lugar.

También compartió una fotografía del documento de denuncia, en la que reiteró las dificultades tras el incidente. “No tengo Whatsapp hasta nuevo aviso cualquier cosa por aquí”, publicó, junto a la imagen del reporte, y añadió: “Más de cinco horas en la policía y cancelar todo lo ligado al celular es un viacrucis te piden demasiados datos que muchas veces no tienes o están en ese teléfono”.

Finalmente, la conductora compartió otra imagen similar del registro oficial, en la que volvió a referirse al tiempo que permanecieron en el proceso tras el robo. “Lamento no poder hacer lives pero tuvimos un gran susto” y “cinco horas con la policía y cancelando todo”, escribió la conductora.

Posteriormente la conductora reveló en un video que el asalto se dio por sujetos a bordo de una motocicleta que les llegaron por la espalda y a ojos de la policía, sin que hicieran nada.

Veníamos caminando por aquí, avenida principal y amplia, enfrente de la policía que no hace nada y resulta que nos llegaron por atrás en motocicleta, con lujo de violencia nos arrebataron nuestras pertenencias y salieron huyendo. Muy lamentable porque uno viene de vacaciones para pasrla bien y suceden estas cosas Ana María Alvarado.

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Histrorias de Ana María Alvarado del robo que sufrió en Brasil. / Redes sociales

¿Quién es Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado es una periodista mexicana nacida el 28 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias y Técnicas de la Información y, a lo largo de su trayectoria, se ha especializado en la cobertura de espectáculos, participando en distintos espacios tanto en televisión como en radio.

A lo largo de su carrera ha formado parte de programas como Despierta américa, El gordo y la flaca y el Talk show del padre Alberto, además de colaborar en cápsulas informativas dentro de Radio Fórmula. También tuvo presencia en televisión nacional con participaciones en Cada mañana, Venga la alegría y en la sección de espectáculos de *Al extremo*, donde continuó desarrollando su trabajo periodístico.

Desde 2016 se integró a Grupo Imagen, donde participa en el programa Sale el sol dentro del segmento de espectáculos Pájaros en el alambre. En su trayectoria también recibió el reconocimiento Laurel de Oro, otorgado por Prensa, Radio y Televisión México-España. En el ámbito radiofónico, formó parte del programa Todo para la mujer, espacio del que posteriormente se separó tras un proceso que derivó en acciones legales.

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