Fabián Lavalle, víctima de la delincuencia: el conductor revela cómo lo encañonaron en una gasolinera

El conductor Fabián Lavalle, mejor conocido como “Fabiruchis”, vivió un momento de terror tras ser víctima de un asalto a mano armada en una gasolinera. El robo ocurrió en cuestión de segundos, pero bastó para desatar indignación y miedo.

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Muere mamá de Fabián Lavalle / IG: @fabianlavalle

¿Cómo fue el asalto a Fabián Lavalle? Así ocurrió el robo a mano armada en gasolinera

De acuerdo con el propio Fabián Lavalle, el ataque ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana, cuando se encontraba en una gasolinera en la calle Río Rhin. El conductor bajó de su vehículo por un momento sin imaginar que sería sorprendido por delincuentes armados.

“Me llegaron por detrás dos pistolas aquí, un tipo por acá jalonándome, el otro ‘entrágame’. No me dieron tiempo ni de recapacitar ni de accionar. Me arrebataron el teléfono”, narró.

El momento fue tan rápido, apenas unos 30 segundos, que no tuvo oportunidad de reaccionar. Lavalle explicó que normalmente no baja con su celular, pero en esta ocasión lo llevaba en la mano tras terminar una llamada, lo que facilitó el robo.

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Fabián Lavalle / IG: @fabianlavalle / Telediario

¿Hubo más víctimas en el asalto a la gasolinera donde estaba Fabián Lavalle? Así operaron los delincuentes durante el robo?

El conductor de El chismorreo, no fue el único afectado. Durante el mismo asalto, los delincuentes también atacaron al trabajador de la gasolinera, quien fue despojado del dinero que tenía en ese momento.

“El pobre compañero de la gasolina... le arrebataron todo el dinero que tenía en la mano porque estaba dando cambio”, relató Lavalle.

El atraco terminó abruptamente cuando comenzaron a llegar más clientes y un motociclista, lo que habría provocado la huida de los delincuentes.

Tras el asalto, Fabián Lavalle expresó su frustración: “Soy uno más de los millones de mexicanos que padecemos y somos pues presa de la delincuencia”, declaró.

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¿Fabián Lavalle levantará denuncia tras el asalto y cómo evitó ser víctima de fraude?

Aunque el proceso le genera molestia, Fabián Lavalle confirmó que sí acudirá a presentar la denuncia por el asalto en la gasolinera. El conductor dejó claro que, pese a su desconfianza, considera necesario dejar constancia del delito.

Mientras tanto, actuó de inmediato para proteger su información personal y evitar posibles fraudes o extorsiones tras el robo de su celular.