Alicia Villarreal víctima de robo; ¡a una de sus empleadas le quitaron el pasaporte! Esto es lo que se sabe

Desde el pasado fin de semana, comenzó a circular la información de que Alicia Villarreal presuntamente habría sido víctima de un robo durante su estancia en Estados Unidos, generando mucha preocupación entre sus fervientes fanáticos.

Se dijo que incluso parte de su equipo de trabajo habría salido perjudicado. A raíz de todas las especulaciones que comenzaron a surgir en redes sociales, Cibad Hernández, novio de la cantante, confirma el siniestro y explica cómo se encuentra la intérprete de ‘Hasta mañana’. Esto fue todo lo que dijo.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

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Así fue el robo que Alicia Villarreal vivió en Estados Unidos

En entrevista con Javier Ceriani, el influencer Cibad Hernández explicó que todo habría ocurrido mientras estaba paseando con Alicia Villarreal en Washington, Estados Unidos. Cuando iban a abordar su camioneta, se dieron cuenta de que esta se encontraba abierta.

Al revisarla, descubrieron que faltaban varios objetos como dispositivos electrónicos, mochilas y hasta el pasaporte de una de las empleadas que los estaba acompañando.

“Fue un acontecimiento que sucedió cuando nos bajamos de la camioneta. Dejamos la camioneta en un estacionamiento público y, pues nada, la abrieron y se llevaron pertenencias; mochilas, la de Alicia, la del staff, computadoras, efectivo. Afortunadamente no fue un altercado como tal. Todo bien, solamente cosas materiales”. Cibad Hernández

Hernández admitió que el hecho le pareció “algo sospechoso”, ya que su vehículo fue el único que fue abierto en la zona. Indicó que se hizo el reporte policíaco correspondiente. Desafortunadamente, todavía no hay avances.

“Se hicieron los reportes pertinentes. A una de las coristas, desgraciadamente, le robaron su pasaporte, se tuvo que quedar allá. Hoy, gracias a Dios, tuvo cita en el consulado mexicano, le dieron todas las atenciones y ya viene de regreso (a México), pero pobre; (le robaron) tarjetas de crédito, pasaporte. Yo creo que nos midieron. Cuando vieron que no estábamos cerca, pum, nos robaron. Fue con guante de seda, porque ni vidrios rotos, ni chapas forzadas, solo estaba abierta la camioneta”, expresó.

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¿Cómo está Alicia Villarreal tras el robo en Estados Unidos?

Durante la conversación, Cibad Hernández contó que Alicia Villarreal estaba bien, pero muy preocupada por el asalto. Según el influencer, a la cantante le inquietó principalmente la situación de la corista a la que le robaron su pasaporte.

“No fue una confrontación directa. Alicia está bien, pero preocupada por su equipo de trabajo y por su corista que se tuvo que quedar allá. Alicia es muy profesional y quiere mucho a su equipo. Todos estamos bien, que es lo importante”, manifestó.

Hasta el momento, Alicia no ha dado una declaración oficial sobre los acontecimientos. En tanto que Cibad reiteró que la autoridad ya está revisando las cámaras aledañas para tratar de identificar a los responsables.

Alicia Villarreal / Redes sociales/Mezcalent

¿El asalto a Alicia Villarreal fue “planeado”?

A raíz de lo dicho por Cibad Hernández, muchos comenzaron a sospechar que el asalto que vivió Alicia Villarreal en Estados Unidos fue algo “planeado” por alguien que quería perjudicarla, principalmente porque el propio influencer señaló que su camioneta fue la única abierta en la zona.

Los más alarmistas hasta pensaron que pudo haberse tratado de algo orquestado por Cruz ‘N’, exesposo de Alicia y a quien ella denunció por presunta violencia intrafamiliar. No obstante, esto es solo una especulación y no hay nada confirmado.

Cabe mencionar que Cruz tampoco ha dicho nada sobre lo ocurrido con la cantante. Más allá de las “teorías conspirativas”, los fans de Villarreal se dicen aliviados de que el siniestro no haya pasado de pérdidas materiales.

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