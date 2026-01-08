Alicia Villarreal ¿confirma que Cibad Hernández le quería sacar dinero?: “Llega un momento que tocas fondo”

Alicia Villarreal vuelve a dar de qué hablar luego de que compartiera un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado por usuarios como una posible indirecta dirigida a su actual pareja, el creador de contenido Cibad Hernández. La publicación surge en medio de versiones que apuntan a una presunta crisis en la relación, misma que no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los involucrados. ¿Él le quería sacar dinero?

Alicia Villarreal cancela concierto y da la razón / Captura de pantalla

¿Qué mensaje compartió Alicia Villarreal en sus redes sociales?

En días recientes, Alicia Villarreal reposteó en sus historias de Instagram el mensaje de una seguidora. El texto llamó la atención por su contenido reflexivo y por coincidir con los rumores que circulan sobre su vida personal. El mensaje dice:

“Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización. La única responsable de levantarte y reconstruir cuando se te cae la venda de la dependencia eres tú”. Alicia Villarreal

La historia fue compartida sin comentarios adicionales por parte de la cantante. No hubo aclaraciones, contexto ni menciones directas a su pareja. Aun así, el contenido fue ampliamente retomado por usuarios, quienes lo vincularon con la situación sentimental que se le atribuye actualmente.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones públicas explicando el motivo de la publicación ni confirmando que el mensaje esté relacionado con su relación con Cibad Hernández. La publicación permanece únicamente como un repost dentro de sus historias, sin mayor seguimiento desde su cuenta oficial.

Cibad Hernández negó los rumores de infidelidad y explicó cómo comenzó su vínculo con Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se habla de una supuesta crisis entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Las versiones sobre una posible crisis entre la cantante y el creador de contenido comenzaron a circular luego de se dijera que Cibad Hernández presuntamente le habría solicitado una cantidad considerable de dinero a Alicia Villarreal. De acuerdo con estos señalamientos, el dinero habría sido requerido para resolver un conflicto con exparejas que, supuestamente, lo estarían presionando para no hacer declaraciones públicas.

Es importante precisar que esta versión no ha sido confirmada ni negada por ninguno de los dos. A raíz de estos rumores, también se ha señalado que la pareja ha reducido su actividad conjunta en redes sociales. Usuarios han notado que, a diferencia de semanas anteriores, no han compartido recientemente fotografías o videos juntos, algo que anteriormente era frecuente. Este cambio en la dinámica digital ha alimentado las especulaciones, aunque no constituye una confirmación de conflicto alguno.

Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández habrían tenido problemas por dinero / Captura de pantalla Canva

¿Cibad Hernández también publicó un mensaje interpretado como indirecta para Alicia Villarreal?

En medio de la atención mediática, Cibad Hernández compartió en sus propias redes sociales una reflexión que también fue interpretada por algunos usuarios como un mensaje con destinatario específico. En la publicación, el creador de contenido hace referencia a la idea de que las personas no siempre saben lo que quieren y que, en ocasiones, solo reconocen el valor de algo cuando lo han perdido.

Al igual que en el caso de Alicia Villarreal, el mensaje fue publicado sin nombres, sin referencias directas y sin contexto adicional. No se mencionó a la cantante ni se hizo alusión explícita a una relación sentimental. La interpretación quedó abierta y fue construida principalmente por la audiencia digital y por el momento en el que se difundió.

Hasta ahora, Cibad Hernández no ha ofrecido entrevistas ni declaraciones públicas relacionadas con los rumores sobre su relación, ni ha aclarado el sentido de su publicación. Su mensaje permanece como una reflexión general dentro de su perfil personal.

