Arturo Carmona reacciona al viaje de Alicia Villarreal y su pareja Cibad Hernández a Europa: “...Tonterías”

Arturo Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que fue cuestionado acerca de las recientes imágenes de la cantante Alicia Villarreal disfrutando de su viaje a Europa junto a su actual pareja Cibad Hernández. Mientras en redes sociales surgieron todo tipo de reacciones, el ex de la Güerita consentida reaccionó a cuestionamientos al respecto. ¿Se puso celoso? Aquí te contamos todo.

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Alicia Villarreal y Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el viaje romántico de Alicia Villarreal a Europa?

Durante el encuentro con la prensa, Arturo Carmona fue cuestionado directamente sobre los videos en los que aparece Alicia Villarreal disfrutando de su relación sentimental con Cibad Hernández mientras recorren Europa. Sin rodeos, el actor respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular:

“Cuando uno está enamorado hace tantas tonterías”. Arturo Carmona

El comentario fue emitido entre risas, en referencia a las escenas románticas que la cantante ha compartido en redes sociales. Sin embargo, aclaró que no se trataba de una crítica, sino de una observación sobre la intensidad emocional que suele acompañar el inicio de una relación. El propio Carmona profundizó en esa idea al señalar:

“Son impulsos por amor… es bonito también sentir eso” Arturo Carmona

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Melenie Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Arturo Carmona reaccionó con celos por la relación de su ex Alicia Villarreal?

Otro de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de una reacción negativa por parte de Arturo Carmona. Ante las preguntas sobre posibles celos o incomodidad, el actor fue claro al deslindarse de cualquier interpretación en ese sentido.

“Si para ellos es bonito, qué importa lo que digan los demás” Arturo Carmona

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En ese mismo contexto, también fue cuestionado sobre los comentarios en torno a quién estaría cubriendo los gastos del viaje y evitó especular:

“Yo no lo conozco, no sé cómo vivan, ni su estado financiero ni el de ella… lo que yo veo es que ellos están felices. Y pague quien pague, pues es problema de ellos”. Arturo Carmona

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Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre su pasado con Alicia Villarreal?

En medio de las preguntas, Arturo Carmona también recordó brevemente su historia con Alicia Villarreal, con quien mantuvo una relación hace más de dos décadas.

El actor explicó que su relación duró alrededor de tres años y que, debido a sus compromisos laborales, en aquel entonces, no tuvieron muchas oportunidades de viajar juntos:

“Estuvimos casi tres años nada más… en aquel tiempo los dos estábamos trabajando y cuando había espacio nos tocaba compartir de pronto viajes de placer, pero fueron pocos”. Arturo Carmona

Asimismo, negó versiones que han circulado sobre quién cubría los gastos durante esa etapa, asegurando que, en su caso, él asumía los costos conforme a sus posibilidades:

“Los viajes conforme a mis posibilidades eran pagados por mí, obviamente. Todo lo que se ha dicho de verdad es infundado”. Arturo Carmona

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